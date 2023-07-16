Пермяков зовут работать на заводах миллиардера из списка Forbes за зарплату в 260 тысяч

Жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом на заводах компании «Фосагро», совладельцем которой является российский долларовый миллиардер из списка Forbes Андрей Гурьев. Химическому холдингу срочно требуются электрогазосварщики. За вахту в 60 смен рабочим обещают платить зарплату около 260 тысяч рублей.
«Вакансии для жителей Пермского края. В города Волхов и Череповец на объекты „Фосагро“ требуются электрогазосварщики. Ставка — 380 рублей в час, также предусмотрены суточные в 500 рублей. Рабочий график — семь дней в неделю, выходные „плавающие“, по согласованию. За вахту в 60 смен зарплата — около 260 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что рабочих бесплатно обеспечат жильем и выдадут спецодежду необходимых размеров. От места проживания до работы вахтовиков будут доставлять служебным автобусом. В числе требований называются наличие опыта работы и квалификационного удостоверения сварщика.
ПАО «Фосагро» является крупным российским химическим холдингом. Предприятие выпускает фосфорсодержащие удобрения, фосфорную и серную кислоту, а также аммиак и аммиачную селитру. Около половины акций компании принадлежат через трастовые фонды предпринимателю Андрею Гурьеву и его семье. В 2023 году журнал Forbes оценил его состояние в 9,7 млрд долларов, поместив Гурьева в список богатейших российских бизнесменов.
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