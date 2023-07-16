16 июля 2023

Пермяков зовут работать на заводах миллиардера из списка Forbes за зарплату в 260 тысяч

Пермским рабочим предлагают трудиться в холдинге «Фосагро» за зарплату в 260 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие цеха по модернизированию тепловозов. ШААЗ Шадринск, сварка, сварщик
Рабочих обещают бесплатно обеспечить жильем и спецодеждой Фото:

Жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом на заводах компании «Фосагро», совладельцем которой является российский долларовый миллиардер из списка Forbes Андрей Гурьев. Химическому холдингу срочно требуются электрогазосварщики. За вахту в 60 смен рабочим обещают платить зарплату около 260 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. В города Волхов и Череповец на объекты „Фосагро“ требуются электрогазосварщики. Ставка — 380 рублей в час, также предусмотрены суточные в 500 рублей. Рабочий график — семь дней в неделю, выходные „плавающие“, по согласованию. За вахту в 60 смен зарплата — около 260 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что рабочих бесплатно обеспечат жильем и выдадут спецодежду необходимых размеров. От места проживания до работы вахтовиков будут доставлять служебным автобусом. В числе требований называются наличие опыта работы и квалификационного удостоверения сварщика.

ПАО «Фосагро» является крупным российским химическим холдингом. Предприятие выпускает фосфорсодержащие удобрения, фосфорную и серную кислоту, а также аммиак и аммиачную селитру. Около половины акций компании принадлежат через трастовые фонды предпринимателю Андрею Гурьеву и его семье. В 2023 году журнал Forbes оценил его состояние в 9,7 млрд долларов, поместив Гурьева в список богатейших российских бизнесменов.

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Жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом на заводах компании «Фосагро», совладельцем которой является российский долларовый миллиардер из списка Forbes Андрей Гурьев. Химическому холдингу срочно требуются электрогазосварщики. За вахту в 60 смен рабочим обещают платить зарплату около 260 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края. В города Волхов и Череповец на объекты „Фосагро“ требуются электрогазосварщики. Ставка — 380 рублей в час, также предусмотрены суточные в 500 рублей. Рабочий график — семь дней в неделю, выходные „плавающие“, по согласованию. За вахту в 60 смен зарплата — около 260 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что рабочих бесплатно обеспечат жильем и выдадут спецодежду необходимых размеров. От места проживания до работы вахтовиков будут доставлять служебным автобусом. В числе требований называются наличие опыта работы и квалификационного удостоверения сварщика. ПАО «Фосагро» является крупным российским химическим холдингом. Предприятие выпускает фосфорсодержащие удобрения, фосфорную и серную кислоту, а также аммиак и аммиачную селитру. Около половины акций компании принадлежат через трастовые фонды предпринимателю Андрею Гурьеву и его семье. В 2023 году журнал Forbes оценил его состояние в 9,7 млрд долларов, поместив Гурьева в список богатейших российских бизнесменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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