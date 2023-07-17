В городе ежедневно проводятся работы по очистке ливневых канализаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцам назвали места подтоплений во время ливней. Это участки в Центральном, Советском, Курчатовском, Калининском, Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах города. В сильный дождь водителей попросили указанные участки объезжать, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«МБУ „ЭВИС“ составлен перечень подтапливаемых участков во время сильных ливней в Челябинске. Это участки в Центральном, Советском, Курчатовском, Калининском, Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах города», — сообщается на сайте.

В Центральном районе это улицы Рабоче-Колхозная, Степная (Шершни); Смирных, Труда (в районе областного суда). В Советском районе улицы Плужная, Федорова, Карпинского, Салтыкова, участок на Троицком тракте. В Курчатовском районе — улицы Электродная, Островского, Индивидуальная, Профессора Благих, Городская. В Калининском районе — улицы Верхоянская, Ворошилова, Ферросплавная, Валдайская, Университетская Набережная. В Металлургическом — улицы Кавказская, Прокатная, 32-й Годовщины Октября, перекресток улиц Сталеваров — 60-летия Октября.

В Тракторозаводском районе это улицы Волочаевская, Линейная, Героев Танкограда от проспекта Победы до улицы Северный Луч, а также Механическая от улицы Героев Танкограда до Валдайской. Ленинский район: переулок Кондукторский, улица Новороссийская в районе трамвайного кольца, у стадиона «Сигнал», улица Чистопольская, а также перекресток Меридиан — Новороссийская. Также подтопленными могут оказаться улицы Трубников, 5-я Электровозная и Рождественского, под путепроводом.

В пресс-службе отметили, каждый день в Челябинске проводятся работы по очистке ливневых канализаций во всех районах города. По поводу подтапливаемых участком просят обращаться в оперативно-диспетчерский отдел МБУ «ЭВИС» по телефону: 8 (351) 727-46-26. На аппаратном совещании в мэрии 17 июля глава города Наталья Котова распорядилась подготовить ливневки к дождливой неделе. Она подчеркнула, что в Челябинске необходимо оперативно прочистить дождевую канализацию и произвести ремонт решеток.