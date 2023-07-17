17 июля 2023

На Украине собрали инвалидную коляску с пулеметом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, инвалид, инвалидная коляска, маломобильный человек, перчатки защитные, передвижение
ВСУ делают свои собственные ударные дроны в гараже, сказал Юрий Ульшин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные создали пулемет, который управляется дистанционно и прикреплен к инвалидной коляске. Об этом рассказал командир ВСУ под Бахмутом (Артемовском) Юрий Ульшин с позывным «Грек».

«Последняя разработка, еще не опробованная в бою, — дистанционно управляемый пулемет, прикрепленный к основанию электрической инвалидной коляски», — сказал Ульшин газете The Wall Street Journal. Он добавил, его войска делают свои собственные ударные дроны в гараже, оснащенные якобы достаточным количеством взрывчатки, чтобы вывести из строя бронированный автомобиль.

По словам командира, Запад допустил ошибку, предоставив Украине танки и бронетранспортеры. Он объяснил, что военным не хватает реактивных истребителей или систем противовоздушной обороны, чтобы удерживать позиции против ВС РФ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что российский боец с позывным «Псих» изобрел гранату, которая применяется на всем фронте. Граната «Ахматка» используется для сброса с беспилотников и заменяет осколочные гранатометные выстрелы.

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Украинские военные создали пулемет, который управляется дистанционно и прикреплен к инвалидной коляске. Об этом рассказал командир ВСУ под Бахмутом (Артемовском) Юрий Ульшин с позывным «Грек». «Последняя разработка, еще не опробованная в бою, — дистанционно управляемый пулемет, прикрепленный к основанию электрической инвалидной коляски», — сказал Ульшин газете The Wall Street Journal. Он добавил, его войска делают свои собственные ударные дроны в гараже, оснащенные якобы достаточным количеством взрывчатки, чтобы вывести из строя бронированный автомобиль. По словам командира, Запад допустил ошибку, предоставив Украине танки и бронетранспортеры. Он объяснил, что военным не хватает реактивных истребителей или систем противовоздушной обороны, чтобы удерживать позиции против ВС РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что российский боец с позывным «Псих» изобрел гранату, которая применяется на всем фронте. Граната «Ахматка» используется для сброса с беспилотников и заменяет осколочные гранатометные выстрелы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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