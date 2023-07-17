На Украине собрали инвалидную коляску с пулеметом

18 июля 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

ВСУ делают свои собственные ударные дроны в гараже, сказал Юрий Ульшин Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные создали пулемет, который управляется дистанционно и прикреплен к инвалидной коляске. Об этом рассказал командир ВСУ под Бахмутом (Артемовском) Юрий Ульшин с позывным «Грек». «Последняя разработка, еще не опробованная в бою, — дистанционно управляемый пулемет, прикрепленный к основанию электрической инвалидной коляски», — сказал Ульшин газете The Wall Street Journal. Он добавил, его войска делают свои собственные ударные дроны в гараже, оснащенные якобы достаточным количеством взрывчатки, чтобы вывести из строя бронированный автомобиль. По словам командира, Запад допустил ошибку, предоставив Украине танки и бронетранспортеры. Он объяснил, что военным не хватает реактивных истребителей или систем противовоздушной обороны, чтобы удерживать позиции против ВС РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что российский боец с позывным «Псих» изобрел гранату, которая применяется на всем фронте. Граната «Ахматка» используется для сброса с беспилотников и заменяет осколочные гранатометные выстрелы.

Украинские военные создали пулемет, который управляется дистанционно и прикреплен к инвалидной коляске. Об этом рассказал командир ВСУ под Бахмутом (Артемовском) Юрий Ульшин с позывным «Грек». «Последняя разработка, еще не опробованная в бою, — дистанционно управляемый пулемет, прикрепленный к основанию электрической инвалидной коляски», — сказал Ульшин газете The Wall Street Journal. Он добавил, его войска делают свои собственные ударные дроны в гараже, оснащенные якобы достаточным количеством взрывчатки, чтобы вывести из строя бронированный автомобиль. По словам командира, Запад допустил ошибку, предоставив Украине танки и бронетранспортеры. Он объяснил, что военным не хватает реактивных истребителей или систем противовоздушной обороны, чтобы удерживать позиции против ВС РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что российский боец с позывным «Псих» изобрел гранату, которая применяется на всем фронте. Граната «Ахматка» используется для сброса с беспилотников и заменяет осколочные гранатометные выстрелы.