На Украине заявили о разработке новых дронов с возможностью возвращения

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Беспилотник способен пролететь 1000 километров, заявил Олег Болдырев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине идет производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые запрограммированы на возврат в первоначальную точку. Об этом заявил чиновник «Укроборонпрома» Олег Болдырев в интервью «Украинской правде».

«Беспилотник уже есть, я бы назвал его „нулевым пациентом“, машина летает. Как правило, когда говорят про ударные БПЛА, имеют в виду „камикадзе“, но мы, украинцы, очень жадные люди, у нас будут „камикадзе“ с возможностью возврата», — сказал Болдырев.

Болдырев сообщил, что для изготовления БПЛА частично были использованы иностранные детали, так как на Украине нет в производстве камер требуемого разрешения. Чиновник отметил, что в данный момент БПЛА проходит испытание и практически готов к применению. «Беспилотник способен пролететь 1000 километров», — добавил он.

Ранее газета The Guardian писала, что украинские разработчики изобрели ракеты с большой дальностью, которое смогут долететь до Москвы. Также Украина производит оружие без помощи Запада.

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На Украине идет производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые запрограммированы на возврат в первоначальную точку. Об этом заявил чиновник «Укроборонпрома» Олег Болдырев в интервью «Украинской правде». «Беспилотник уже есть, я бы назвал его „нулевым пациентом“, машина летает. Как правило, когда говорят про ударные БПЛА, имеют в виду „камикадзе“, но мы, украинцы, очень жадные люди, у нас будут „камикадзе“ с возможностью возврата», — сказал Болдырев. Болдырев сообщил, что для изготовления БПЛА частично были использованы иностранные детали, так как на Украине нет в производстве камер требуемого разрешения. Чиновник отметил, что в данный момент БПЛА проходит испытание и практически готов к применению. «Беспилотник способен пролететь 1000 километров», — добавил он. Ранее газета The Guardian писала, что украинские разработчики изобрели ракеты с большой дальностью, которое смогут долететь до Москвы. Также Украина производит оружие без помощи Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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