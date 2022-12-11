На Украине заявили о разработке новых дронов с возможностью возвращения

11 декабря 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Беспилотник способен пролететь 1000 километров, заявил Олег Болдырев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине идет производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые запрограммированы на возврат в первоначальную точку. Об этом заявил чиновник «Укроборонпрома» Олег Болдырев в интервью «Украинской правде». «Беспилотник уже есть, я бы назвал его „нулевым пациентом“, машина летает. Как правило, когда говорят про ударные БПЛА, имеют в виду „камикадзе“, но мы, украинцы, очень жадные люди, у нас будут „камикадзе“ с возможностью возврата», — сказал Болдырев. Болдырев сообщил, что для изготовления БПЛА частично были использованы иностранные детали, так как на Украине нет в производстве камер требуемого разрешения. Чиновник отметил, что в данный момент БПЛА проходит испытание и практически готов к применению. «Беспилотник способен пролететь 1000 километров», — добавил он. Ранее газета The Guardian писала, что украинские разработчики изобрели ракеты с большой дальностью, которое смогут долететь до Москвы. Также Украина производит оружие без помощи Запада.

На Украине идет производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые запрограммированы на возврат в первоначальную точку. Об этом заявил чиновник «Укроборонпрома» Олег Болдырев в интервью «Украинской правде». «Беспилотник уже есть, я бы назвал его „нулевым пациентом“, машина летает. Как правило, когда говорят про ударные БПЛА, имеют в виду „камикадзе“, но мы, украинцы, очень жадные люди, у нас будут „камикадзе“ с возможностью возврата», — сказал Болдырев. Болдырев сообщил, что для изготовления БПЛА частично были использованы иностранные детали, так как на Украине нет в производстве камер требуемого разрешения. Чиновник отметил, что в данный момент БПЛА проходит испытание и практически готов к применению. «Беспилотник способен пролететь 1000 километров», — добавил он. Ранее газета The Guardian писала, что украинские разработчики изобрели ракеты с большой дальностью, которое смогут долететь до Москвы. Также Украина производит оружие без помощи Запада.