Главный терапевт Пермского края рассказала, как избавиться от отеков летом

Доктор Корягина: от отеков поможет упражнение «Тараканчик»

18 июля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

От неудобной обуви лучше отказаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В летнюю жару многие сталкиваются с проблемой отечности рук, ног и лица. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина дает несколько советов, как избежать этого. По словам доктора медицинских наук, помочь может простое упражнение — «Тараканчик». «Вечером перед сном выполните упражнение „Тараканчик“. Поднимите вверх руки и ноги и совершайте неспешные подергивающие движения, как бы вибрируя», — пишет Корягина в соцсетях. Врач также советует больше гулять, но стараться не находиться долго под палящим солнцем. При этом лучше избавиться от неудобных туфель и носить ортопедическую обувь. В рацион нужно включать больше зелени, а чтобы нормализовать обменные процессы в организме, надо пить 2-3 литра воды в день. «50-60% пьем утром, 30-40% — днем, 10-20% -вечером. Не позднее, чем за два часа до сна», — уточняет Корягина. Доктор подчеркивает, что отеки могут появиться и не только от жары. Они могут быть признаком заболевания почек, сахарного диабета, сердечной недостаточности, аллергии. При постоянных отеках и болях необходимо обратиться за помощью к медикам.

В летнюю жару многие сталкиваются с проблемой отечности рук, ног и лица. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина дает несколько советов, как избежать этого. По словам доктора медицинских наук, помочь может простое упражнение — «Тараканчик». «Вечером перед сном выполните упражнение „Тараканчик“. Поднимите вверх руки и ноги и совершайте неспешные подергивающие движения, как бы вибрируя», — пишет Корягина в соцсетях. Врач также советует больше гулять, но стараться не находиться долго под палящим солнцем. При этом лучше избавиться от неудобных туфель и носить ортопедическую обувь. В рацион нужно включать больше зелени, а чтобы нормализовать обменные процессы в организме, надо пить 2-3 литра воды в день. «50-60% пьем утром, 30-40% — днем, 10-20% -вечером. Не позднее, чем за два часа до сна», — уточняет Корягина. Доктор подчеркивает, что отеки могут появиться и не только от жары. Они могут быть признаком заболевания почек, сахарного диабета, сердечной недостаточности, аллергии. При постоянных отеках и болях необходимо обратиться за помощью к медикам.