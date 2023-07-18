В Екатеринбурге коммунальщиков мобилизовали из-за ливней

С последствиями дождей коммунальщики будут разбираться всю неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Коммунальным службам Екатеринбурга поручили работать в усиленном режиме из-за того, что до конца недели в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Особое внимание должно уделяться ливневой канализации, из-за работы которой накануне топило здания и улицы города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются обильные осадки. Коммунальщики продолжат работу в усиленном режиме, особое внимание уделяя уборке мусора и скошенной травы с газонов, чтобы они не забивали решетки дождевой канализации», — заявили представители администрации.

МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» поручено особенно внимательно следить за местами подтопления, вычищать дождеприемные колодцы и водоотводные трубопроводы. При этом в мэрии отметили, что ливневки в городе работают в соответствии с техническими возможностями. «Всего за прошедшие сутки на улицах города работало 256 единиц спецтехники и 488 дорожных рабочих. На специальные полигоны вывезено более 60 тонн грязи и 65 тонн мусора», — уточнила пресс-служба.

Вечером 17 июля на Екатеринбург и окрестности обрушились сильные ливни с ураганным ветром. Из-за этого часть улиц и зданий оказались затопленными, а в некоторых районах города пропало электричество. Синоптики обещают, что в Свердловской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае дожди будут идти до 23 июля включительно.