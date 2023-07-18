РИАН: владелец Durex, Finish, Strepsils и Nurofen передумал оставаться в РФ РИАН: в Reckitt Benckiser опровергли решение остаться в РФ 18 июля 2023 в 22:53 Размер текста - 17 + Компания, владеющая Durex, опровергла планы остаться в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британская компания Reckitt Benckiser, которая владеет брендами Durex, Finish, Strepsils и Nurofen, продолжает процесс передачи бизнеса в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании, опровергнув слухи о намерении остаться на российском рынке. «Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — говорится в сообщении. Заявление компании передает РИА Новости. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой компании. Однако агентство не получило ответа. Ранее в СМИ со ссылкой на источники писали, что британская компания передумала покидать российский рынок. Также сообщалось, что бывший СЕО Лаксман Нарасимхан, при котором заявлялось об уходе компании из РФ, уволился осенью 2022 года. Британская компания Reckitt Benckiser, которая владеет брендами Durex, Finish, Strepsils и Nurofen, продолжает процесс передачи бизнеса в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании, опровергнув слухи о намерении остаться на российском рынке. «Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — говорится в сообщении. Заявление компании передает РИА Новости. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой компании. Однако агентство не получило ответа. Ранее в СМИ со ссылкой на источники писали, что британская компания передумала покидать российский рынок. Также сообщалось, что бывший СЕО Лаксман Нарасимхан, при котором заявлялось об уходе компании из РФ, уволился осенью 2022 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям