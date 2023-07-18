В Магнитогорске затопило дом после капремонта. Видео

18 июля 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Капремонт крыши и ливневки был проведен четыре месяца назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области после капремонта жилого дома №1 по улице Жукова произошел потоп. Подробности инцидента рассказали жители в соцсетях. «Это у нас супер-ливневки и супер-крыша на Жукова, 1, 6 подъезд. Спасибо домуправлению за аквапарк на дому! (наверное, дорого обошлось). Огромное спасибо хочу выразить диспетчерской службе за мгновенную реакцию на наш 101 звонок. Мы довольные, низкий поклон», — пишет на условиях анонимности участник сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В другом посте того же сообщества местные жители рассказали, что капитальный ремонт крыши был проведен четыре месяца назад. По их словам, вода доходит до счетчиков электроэнергии. Они выразили опасения, что может произойти короткое замыкание. В пресс-службу регионального Фонда капремонта URA.RU направило запрос. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее стало известно, что жительница многоквартирного дома в городе Бакал пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на прогнившие водосточные трубы, из-за которых в здании регулярно происходит потоп. Три года назад женщина выиграла суд, однако ремонт в доме уполономоченные органы так и не провели.

В Магнитогорске Челябинской области после капремонта жилого дома №1 по улице Жукова произошел потоп. Подробности инцидента рассказали жители в соцсетях. «Это у нас супер-ливневки и супер-крыша на Жукова, 1, 6 подъезд. Спасибо домуправлению за аквапарк на дому! (наверное, дорого обошлось). Огромное спасибо хочу выразить диспетчерской службе за мгновенную реакцию на наш 101 звонок. Мы довольные, низкий поклон», — пишет на условиях анонимности участник сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В другом посте того же сообщества местные жители рассказали, что капитальный ремонт крыши был проведен четыре месяца назад. По их словам, вода доходит до счетчиков электроэнергии. Они выразили опасения, что может произойти короткое замыкание. В пресс-службу регионального Фонда капремонта URA.RU направило запрос. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее стало известно, что жительница многоквартирного дома в городе Бакал пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на прогнившие водосточные трубы, из-за которых в здании регулярно происходит потоп. Три года назад женщина выиграла суд, однако ремонт в доме уполономоченные органы так и не провели.