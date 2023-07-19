Дело отбывающего срок за секс со школьницами челябинского экс-депутата рассмотрят заново

Суд пересмотрит оправдательный вердикт Гургену Мурадяну в деле о мошенничестве Фото: Илья Московец © URA.RU

Одно из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-депутата Чесменского района (Челябинская область) Гургена Мурадяна, отбывающего срок за секс с тремя девочками, рассмотрят заново. Как сообщили URA.RU 19 июля в пресс-службе областного суда, речь идет об обвинении в мошенничестве.

«В части оправдания по мошенническим действиям приговор отменили. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд первой инстанции в ином составе суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту преступлений против половой неприкосновенности в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, Мурадян продолжит отбывать семилетнее наказание в колонии строгого режима. При этом в случае, если суд после рассмотрения дела о мошенничестве примет решение о виновности Мурадяна, этот срок будет увеличен. Если же экс-чиновника оправдают, срок останется прежним.

Мурадяна задержали в январе 2020 года. По версии следствия, он вступал в интимные отношения со школьницами, за что платил им. Всего следствие насчитало семь преступных эпизодов. Помимо склонения несовершеннолетних к сексу в деле Мурадяна имеются обвинения в мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов.

В июле 2021 года Мурадяна приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Однако его адвокатам через апелляционную инстанцию удалось переквалифицировать одно из дел, тем самым добившись снижения срока до семи лет.