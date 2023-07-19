Дело отбывающего срок за секс со школьницами челябинского экс-депутата рассмотрят заново

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, обвиняемый, судья, суд
Суд пересмотрит оправдательный вердикт Гургену Мурадяну в деле о мошенничестве Фото:

Одно из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-депутата Чесменского района (Челябинская область) Гургена Мурадяна, отбывающего срок за секс с тремя девочками, рассмотрят заново. Как сообщили URA.RU 19 июля в пресс-службе областного суда, речь идет об обвинении в мошенничестве.

«В части оправдания по мошенническим действиям приговор отменили. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд первой инстанции в ином составе суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту преступлений против половой неприкосновенности в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, Мурадян продолжит отбывать семилетнее наказание в колонии строгого режима. При этом в случае, если суд после рассмотрения дела о мошенничестве примет решение о виновности Мурадяна, этот срок будет увеличен. Если же экс-чиновника оправдают, срок останется прежним.

Мурадяна задержали в январе 2020 года. По версии следствия, он вступал в интимные отношения со школьницами, за что платил им. Всего следствие насчитало семь преступных эпизодов. Помимо склонения несовершеннолетних к сексу в деле Мурадяна имеются обвинения в мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов.

В июле 2021 года Мурадяна приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Однако его адвокатам через апелляционную инстанцию удалось переквалифицировать одно из дел, тем самым добившись снижения срока до семи лет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одно из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-депутата Чесменского района (Челябинская область) Гургена Мурадяна, отбывающего срок за секс с тремя девочками, рассмотрят заново. Как сообщили URA.RU 19 июля в пресс-службе областного суда, речь идет об обвинении в мошенничестве. «В части оправдания по мошенническим действиям приговор отменили. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд первой инстанции в ином составе суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту преступлений против половой неприкосновенности в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, Мурадян продолжит отбывать семилетнее наказание в колонии строгого режима. При этом в случае, если суд после рассмотрения дела о мошенничестве примет решение о виновности Мурадяна, этот срок будет увеличен. Если же экс-чиновника оправдают, срок останется прежним. Мурадяна задержали в январе 2020 года. По версии следствия, он вступал в интимные отношения со школьницами, за что платил им. Всего следствие насчитало семь преступных эпизодов. Помимо склонения несовершеннолетних к сексу в деле Мурадяна имеются обвинения в мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов. В июле 2021 года Мурадяна приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Однако его адвокатам через апелляционную инстанцию удалось переквалифицировать одно из дел, тем самым добившись снижения срока до семи лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...