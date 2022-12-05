Пермяков напугали трещины в детской поликлинике. Фото

Пермяков напугали трещины в детской поликлинике. Фото

06 декабря 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

В детской поликлинике появились трещины (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В детской поликлинике Чусового (Пермский край) на потолке появились трещины. Свое возмущение горожане высказали в сообществе «Чусовой сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Детская поликлиника в рабочем поселке Лямино. Потолок в трещинах, ничего серьезного? Самое интересное, табличка появилась — «Фото и видеосъемка запрещена», — негодует автор поста. В комментариях горожане вспомнили, что в этой поликлинике недавно был ремонт, и предложили отправить фотографии трещин губернатору региона Дмитрию Махонину. URA.RU направило в пресс-службу министерства здравоохранения запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.

В детской поликлинике Чусового (Пермский край) на потолке появились трещины. Свое возмущение горожане высказали в сообществе «Чусовой сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Детская поликлиника в рабочем поселке Лямино. Потолок в трещинах, ничего серьезного? Самое интересное, табличка появилась — «Фото и видеосъемка запрещена», — негодует автор поста. В комментариях горожане вспомнили, что в этой поликлинике недавно был ремонт, и предложили отправить фотографии трещин губернатору региона Дмитрию Махонину. URA.RU направило в пресс-службу министерства здравоохранения запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.