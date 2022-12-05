05 декабря 2022

Пермяков напугали трещины в детской поликлинике. Фото

Пермяков напугали трещины в детской поликлинике. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, трещина в потолке
В детской поликлинике появились трещины (фото из архива) Фото:

В детской поликлинике Чусового (Пермский край) на потолке появились трещины. Свое возмущение горожане высказали в сообществе «Чусовой сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

«Детская поликлиника в рабочем поселке Лямино. Потолок в трещинах, ничего серьезного? Самое интересное, табличка появилась — «Фото и видеосъемка запрещена», — негодует автор поста.

В комментариях горожане вспомнили, что в этой поликлинике недавно был ремонт, и предложили отправить фотографии трещин губернатору региона Дмитрию Махонину. URA.RU направило в пресс-службу министерства здравоохранения запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.

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В детской поликлинике Чусового (Пермский край) на потолке появились трещины. Свое возмущение горожане высказали в сообществе «Чусовой сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Детская поликлиника в рабочем поселке Лямино. Потолок в трещинах, ничего серьезного? Самое интересное, табличка появилась — «Фото и видеосъемка запрещена», — негодует автор поста. В комментариях горожане вспомнили, что в этой поликлинике недавно был ремонт, и предложили отправить фотографии трещин губернатору региона Дмитрию Махонину. URA.RU направило в пресс-службу министерства здравоохранения запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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