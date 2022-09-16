По словам Людмилы Елтышевой, в поликлинике не хватает педиатров (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Перми вынуждены часами стоять в очереди на прием к врачу в детской поликлинике, расположенной на улице Щербакова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала общественница Людмила Елтышева. Пермячка рассказала, что очередь образовалась из-за того, что три участка вынужден обслуживать один педиатр.

«Вот такой ужас происходит в детской поликлинике в микрорайоне Левшино! Одна несчастная врач принимает на три участка! Люди сидят с 8 утра в очереди, дети плачут! Духота невыносимая! Мы третий раз приходим с детьми за неделю и никак не можем высидеть в этом аду!» — написала Елтышева. Горожанка также напомнила, что жители микрорайона несколько лет ждут открытия детской поликлиники, которая строится по улице Социалистическая, 20.

В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что очереди в медучреждение возникли в связи с ростом заболеваемости и нехватки медиков. «В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 существенно возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения. Сейчас в поликлинике по адресу ул. Щербакова, 27 из трех врачей-педиатров участковых один временно находится на листке нетрудоспособности. Прием продолжают вести два врача. Также к работе в этой поликлинике подключен врач дошкольного отделения», — сообщила пресс-служба минздрава.

Строительство детской поликлиники на Социалистической, 20 ведется с 2018 года. Ее открытие должно было состояться в четвертом квартале 2020 года. По данным Роспотребнадзора, в Прикамье растет заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки выявлено зарегистрировано 1874 новых случая инфицирования. Днем ранее таковых было 1578.