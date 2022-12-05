В Пермском крае детскую поликлинику открыли несмотря на санкции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, ребенок, поликлиника, лечение, медицина, здравоохранение, ээг
В новом здании дети могут получить помощь узких специалистов (архивное фото) Фото:

В городе Кудымкар Пермского края открыли детскую поликлинику, которую жители ждали много лет. Как пояснил губернатор Дмитрий Махонин, стройку завершили еще летом, но санкции помешали тогда открыть больницу.

«Посещал ее в августе, тогда строительство было уже закончено, но из-за санкций возник вопрос с заменой импортного оборудования на отечественное», — написал Махонин в Telegram. По словам главы региона, в трехэтажном здании теперь работает современное оборудование, в том числе, рентген-аппарат и УЗИ.

Рядом с детской поликлиникой строится хирургический корпус для взрослых. Его должны сдать в 2023 году.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В городе Кудымкар Пермского края открыли детскую поликлинику, которую жители ждали много лет. Как пояснил губернатор Дмитрий Махонин, стройку завершили еще летом, но санкции помешали тогда открыть больницу. «Посещал ее в августе, тогда строительство было уже закончено, но из-за санкций возник вопрос с заменой импортного оборудования на отечественное», — написал Махонин в Telegram. По словам главы региона, в трехэтажном здании теперь работает современное оборудование, в том числе, рентген-аппарат и УЗИ. Рядом с детской поликлиникой строится хирургический корпус для взрослых. Его должны сдать в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...