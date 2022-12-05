В Пермском крае детскую поликлинику открыли несмотря на санкции

В новом здании дети могут получить помощь узких специалистов (архивное фото)
В городе Кудымкар Пермского края открыли детскую поликлинику, которую жители ждали много лет. Как пояснил губернатор Дмитрий Махонин, стройку завершили еще летом, но санкции помешали тогда открыть больницу.
«Посещал ее в августе, тогда строительство было уже закончено, но из-за санкций возник вопрос с заменой импортного оборудования на отечественное», — написал Махонин в Telegram. По словам главы региона, в трехэтажном здании теперь работает современное оборудование, в том числе, рентген-аппарат и УЗИ.
Рядом с детской поликлиникой строится хирургический корпус для взрослых. Его должны сдать в 2023 году.
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