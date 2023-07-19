Музыкальная группа «Отпетые мошенники» выступит 5 августа на Дне города в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города.
«В парке культуры и отдыха выступит группа „Отпетые мошенники“. Их выступление намечено на 5 августа», — говорится в сообщении мэрии Богдановича в соцсети «ВКонтакте».
День города в Богдановиче будут отмечать в два дня: 4 и 5 августа. Основная площадка 4 августа будет на площади СК «Колорит». Кроме «Отпетых мошенников» еще выступит кавер-группа «Мьюзли» и группировка «Свердловск».
До этого «Отпетые мошенники» выступали на 100-летии градообразующего предприятия «Ураласбест» летом в 2022 году. Также они сходили на могилу к лидеру группы «Агата Кристи» Александру Козлову, который написал для них мелодию к песне «Люби меня, люби».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.