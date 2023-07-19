19 июля 2023

«Отпетые мошенники» выступят на Дне города в Свердловской области. Фото

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«Отпетые мошенники» выступят 5 августа в Богдановиче (архивное фото) Фото:

Музыкальная группа «Отпетые мошенники» выступит 5 августа на Дне города в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города.

«В парке культуры и отдыха выступит группа „Отпетые мошенники“. Их выступление намечено на 5 августа», — говорится в сообщении мэрии Богдановича в соцсети «ВКонтакте».

День города в Богдановиче будут отмечать в два дня: 4 и 5 августа. Основная площадка 4 августа будет на площади СК «Колорит». Кроме «Отпетых мошенников» еще выступит кавер-группа «Мьюзли» и группировка «Свердловск».

До этого «Отпетые мошенники» выступали на 100-летии градообразующего предприятия «Ураласбест» летом в 2022 году. Также они сходили на могилу к лидеру группы «Агата Кристи» Александру Козлову, который написал для них мелодию к песне «Люби меня, люби».

Афиша Дня города в Богдановиче
Афиша Дня города в Богдановиче
Фото:

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Музыкальная группа «Отпетые мошенники» выступит 5 августа на Дне города в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города. «В парке культуры и отдыха выступит группа „Отпетые мошенники“. Их выступление намечено на 5 августа», — говорится в сообщении мэрии Богдановича в соцсети «ВКонтакте». День города в Богдановиче будут отмечать в два дня: 4 и 5 августа. Основная площадка 4 августа будет на площади СК «Колорит». Кроме «Отпетых мошенников» еще выступит кавер-группа «Мьюзли» и группировка «Свердловск». До этого «Отпетые мошенники» выступали на 100-летии градообразующего предприятия «Ураласбест» летом в 2022 году. Также они сходили на могилу к лидеру группы «Агата Кристи» Александру Козлову, который написал для них мелодию к песне «Люби меня, люби».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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