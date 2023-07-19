«Отпетые мошенники» выступят на Дне города в Свердловской области. Фото 20 июля 2023 в 06:54 Размер текста - 17 + «Отпетые мошенники» выступят 5 августа в Богдановиче (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Музыкальная группа «Отпетые мошенники» выступит 5 августа на Дне города в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города. «В парке культуры и отдыха выступит группа „Отпетые мошенники“. Их выступление намечено на 5 августа», — говорится в сообщении мэрии Богдановича в соцсети «ВКонтакте». День города в Богдановиче будут отмечать в два дня: 4 и 5 августа. Основная площадка 4 августа будет на площади СК «Колорит». Кроме «Отпетых мошенников» еще выступит кавер-группа «Мьюзли» и группировка «Свердловск». До этого «Отпетые мошенники» выступали на 100-летии градообразующего предприятия «Ураласбест» летом в 2022 году. Также они сходили на могилу к лидеру группы «Агата Кристи» Александру Козлову, который написал для них мелодию к песне «Люби меня, люби». Афиша Дня города в Богдановиче Фото: сообщество «Администрация ГО Богданович» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/bogdanovichvk Музыкальная группа «Отпетые мошенники» выступит 5 августа на Дне города в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города. «В парке культуры и отдыха выступит группа „Отпетые мошенники“. Их выступление намечено на 5 августа», — говорится в сообщении мэрии Богдановича в соцсети «ВКонтакте». День города в Богдановиче будут отмечать в два дня: 4 и 5 августа. Основная площадка 4 августа будет на площади СК «Колорит». Кроме «Отпетых мошенников» еще выступит кавер-группа «Мьюзли» и группировка «Свердловск». До этого «Отпетые мошенники» выступали на 100-летии градообразующего предприятия «Ураласбест» летом в 2022 году. Также они сходили на могилу к лидеру группы «Агата Кристи» Александру Козлову, который написал для них мелодию к песне «Люби меня, люби». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям