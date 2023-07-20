Экс-глава челябинской КСП проиграла в противостоянии с прокуратурой

Суд принял сторону прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Наталья Гутова проиграла в противостоянии с прокуратурой. Это следует из базы судебных дел.

«Административный иск был подан в январе 2023 года. Заключительное заседание по делу состоялось. В удовлетворении иска отказано», — пояснили URA.RU в суде.

Досрочная и скандальная отставка Гутовой с должности председателя КСП Челябинска состоялась 25 октября. Формально экс-чиновницу уволили за трудоустройство племянницы. Хотя закон не относит племянников к близким родственникам, дума Челябинска воспользовалась представлением прокуратуры города о конфликте интересов и уволила Гутову.

Экс-председатель КСП сочла это несправедливым, обжаловала действия бывшего работодателя в судах различных инстанций, но проиграла. Тогда Гутова попыталась зайти с другого конца и оспорить представление прокуратуры, но тоже безуспешно.

КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов, а также аудитом деятельности муниципальных предприятий. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В этой должности она сменила Юрия Ветриченко, чьи полномочия истекли в связи с достижением 65 лет — предельного возраста для этой должности. После ее отставки палату возглавила Ирина Кузнецова, ранее руководившая комитетом по финансам мэрии областного центра.