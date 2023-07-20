Экс-глава челябинской КСП проиграла в противостоянии с прокуратурой

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд принял сторону прокуратуры Фото:

Экс-председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Наталья Гутова проиграла в противостоянии с прокуратурой. Это следует из базы судебных дел.

«Административный иск был подан в январе 2023 года. Заключительное заседание по делу состоялось. В удовлетворении иска отказано», — пояснили URA.RU в суде.

Досрочная и скандальная отставка Гутовой с должности председателя КСП Челябинска состоялась 25 октября. Формально экс-чиновницу уволили за трудоустройство племянницы. Хотя закон не относит племянников к близким родственникам, дума Челябинска воспользовалась представлением прокуратуры города о конфликте интересов и уволила Гутову.

Экс-председатель КСП сочла это несправедливым, обжаловала действия бывшего работодателя в судах различных инстанций, но проиграла. Тогда Гутова попыталась зайти с другого конца и оспорить представление прокуратуры, но тоже безуспешно.

КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов, а также аудитом деятельности муниципальных предприятий. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В этой должности она сменила Юрия Ветриченко, чьи полномочия истекли в связи с достижением 65 лет — предельного возраста для этой должности. После ее отставки палату возглавила Ирина Кузнецова, ранее руководившая комитетом по финансам мэрии областного центра.

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Экс-председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Наталья Гутова проиграла в противостоянии с прокуратурой. Это следует из базы судебных дел. «Административный иск был подан в январе 2023 года. Заключительное заседание по делу состоялось. В удовлетворении иска отказано», — пояснили URA.RU в суде. Досрочная и скандальная отставка Гутовой с должности председателя КСП Челябинска состоялась 25 октября. Формально экс-чиновницу уволили за трудоустройство племянницы. Хотя закон не относит племянников к близким родственникам, дума Челябинска воспользовалась представлением прокуратуры города о конфликте интересов и уволила Гутову. Экс-председатель КСП сочла это несправедливым, обжаловала действия бывшего работодателя в судах различных инстанций, но проиграла. Тогда Гутова попыталась зайти с другого конца и оспорить представление прокуратуры, но тоже безуспешно. КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов, а также аудитом деятельности муниципальных предприятий. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В этой должности она сменила Юрия Ветриченко, чьи полномочия истекли в связи с достижением 65 лет — предельного возраста для этой должности. После ее отставки палату возглавила Ирина Кузнецова, ранее руководившая комитетом по финансам мэрии областного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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