Экс-председатель КСП Челябинска подала в суд на прокуратуру

22 февраля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Судебное заседание по иску состоится 13 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова подала административный иск на прокуратуру города. Информация об этом размещена на сайте суда. «Административный истец — Гутова Наталья Владимировна, административный ответчик — прокуратура Челябинска. Категория дела: о признании незаконными представлений и иных актов прокурора», — говорится на сайте суда Тракторозаводского районного суда Челябинска. Административное исковое заявление Гутовой принято к производству. Первоначально судебное заседание по иску экс-чиновницы должно было состоятся 9 февраля, но суд перенес его на 13 апреля из-за «необходимости совершения иных процессуальных действий». Гутова покинула свой пост 25 октября по представлению прокуратуры, после того как проверка нашла в ее действиях конфликт интересов. Сама Гутова заявляла URA.RU, что считает себя невиновной, поскольку племянница не считается близкой родственницей по законодательству и на момент проверки она уже не работала в КСП Челябинска. Ранее стало известно, что Гутова, пытаясь оспорить свое увольнение, подала судебный иск в Советский районный суд, где ответчиком является комиссия городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах. Также Гутова подала на апелляцию в Калининский районный суд Челябинска, который 11 января отклонил ее исковые требования в адрес бывшего работодателя, а также в адрес финуправления мэрии и гордумы. URA.RU пыталось связаться с Гутовой. На звонок корреспондента она не ответила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова подала административный иск на прокуратуру города. Информация об этом размещена на сайте суда. «Административный истец — Гутова Наталья Владимировна, административный ответчик — прокуратура Челябинска. Категория дела: о признании незаконными представлений и иных актов прокурора», — говорится на сайте суда Тракторозаводского районного суда Челябинска. Административное исковое заявление Гутовой принято к производству. Первоначально судебное заседание по иску экс-чиновницы должно было состоятся 9 февраля, но суд перенес его на 13 апреля из-за «необходимости совершения иных процессуальных действий». Гутова покинула свой пост 25 октября по представлению прокуратуры, после того как проверка нашла в ее действиях конфликт интересов. Сама Гутова заявляла URA.RU, что считает себя невиновной, поскольку племянница не считается близкой родственницей по законодательству и на момент проверки она уже не работала в КСП Челябинска. Ранее стало известно, что Гутова, пытаясь оспорить свое увольнение, подала судебный иск в Советский районный суд, где ответчиком является комиссия городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах. Также Гутова подала на апелляцию в Калининский районный суд Челябинска, который 11 января отклонил ее исковые требования в адрес бывшего работодателя, а также в адрес финуправления мэрии и гордумы. URA.RU пыталось связаться с Гутовой. На звонок корреспондента она не ответила.