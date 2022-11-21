Гордума назначила нового главного ревизора Челябинска

Контрольно-счетную палату Челябинска возглавила Ирина Кузнецова

Контрольно-счетную палату Челябинска возглавила Ирина Кузнецова Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

Контрольно-счетную палату Челябинска (КСП) возглавила Ирина Кузнецова, ранее руководившая комитетом по финансам мэрии областного центра. Соответствующее решение приняли 22 ноября депутаты челябинской городской думы, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Кузнецову утвердили абсолютным большинством голосов. Воздержались лишь пять человек, представители фракции „Справедливой России“», — сообщил корреспондент URA.RU.

Мэр Челябинска Наталья Котова выразила надежду, что на новой работе Кузнецова успешно использует свои профессиональные компетенции. Перед этим кандидатуру Кузнецовой одобрил президиум гордумы.

Ее предшественницу на посту председателя КСП Наталью Гутову отправили в отставку на прошлой сессии гордумы, которая прошла 25 октября. Поводом стало полученное депутатами представление о возможном конфликте интересов. Гутова приняла на работу свою племянницу, не уведомив об этом надзорное ведомство. Экс-глава ведомства оспорила это решение в суде.

КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В мэрии Челябинска она работала с июля 2013 года, перейдя туда с должности замначальника Главного контрольного управления правительства области.