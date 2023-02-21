Бывший главный ревизор Челябинска подала новый судебный иск к гордуме

Административный иск Гутовой принят к производству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова, пытаясь оспорить свое увольнение, подала новый судебный иск к комиссии городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Советского районного суда.

«Категория дела: об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления. Истец — Гутова Наталья Владимировна. Ответчик — Челябинская городская дума, комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности», — говорится на сайте суда.

Административный иск Гутовой принят к производству. Как следует из документов, экс-чиновница пытается признать незаконным решение комиссии гордумы Челябинска. И, уже признав его незаконным, она будет пытаться оспорить свое увольнение.

«Сейчас производство по данному иску Гутовой приостановлено, поскольку по данному делу рассматриваются иски в других судах. Но оно будет обязательно рассмотрено, и по нему примут решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда.

Калининский районный суд Челябинска 11 января отклонил исковые требования Гутовой в адрес бывшего работодателя, КСП города, а также в адрес финуправления мэрии и гордумы. Однако судебные разбирательства продолжатся. Гутова подала апелляционную жалобу, и она принята к рассмотрению. URA.RU пыталось связаться с Гутовой, но на звонок корреспондента она не ответила.

Досрочная отставка председателя КСП областного центра Гутовой произошла 25 октября. Решение принято по итогам рассмотрения представления прокуратуры о возможном конфликте интересов при приеме Гутовой на работу своей родственницы. Формально ее уволили за трудоустройство племянницы, но примечательно, что подобную степень родства законодательство не относит к близким родственникам

КСП Челябинска 22 ноября 2022 года возглавила Ирина Кузнецова, ранее руководившая комитетом по финансам мэрии областного центра. Соответствующее решение большинством голосов поддержали депутаты Челябинской городской думы.