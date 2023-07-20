Puma откроет в пермском ТРК «Семья» магазин с новой вывеской

В пермском ТРК «Семья» на месте магазина Puma откроется новый мультибрендовый отдел спортивной одежды Amazing Red. В нем будет представлена одежда, обувь и аксессуары марки Puma, а также Nike, New Balance, Reebok, Asics и Hoka.
«В ближайшее время возобновит работу бывший магазин спортивной одежды и обуви PUMA на втором этаже первой очереди торгового центра. В России бывшие магазины PUMA возобновляют работу под брендом Amazing Red», — сообщили в администрации ТРК. Точные сроки открытия пока не сообщают.
Также новые бренды спортивных товаров появятся в магазине Sportalm, который находится на третьем этаже первой очереди ТРК «Семья». Магазин расширит свой ассортимент и обновит концепцию.
Ранее URA.RU рассказало об открытии магазина Amazing Red в ТРЦ «Планета». Но дата открытия тоже пока неизвестна.
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