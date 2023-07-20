20 июля 2023

Puma откроет в пермском ТРК «Семья» магазин с новой вывеской

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, гипермаркет семья
В магазине будут представлены и другие известные спортивные бренды Фото:

В пермском ТРК «Семья» на месте магазина Puma откроется новый мультибрендовый отдел спортивной одежды Amazing Red. В нем будет представлена одежда, обувь и аксессуары марки Puma, а также Nike, New Balance, Reebok, Asics и Hoka.

«В ближайшее время возобновит работу бывший магазин спортивной одежды и обуви PUMA на втором этаже первой очереди торгового центра. В России бывшие магазины PUMA возобновляют работу под брендом Amazing Red», — сообщили в администрации ТРК. Точные сроки открытия пока не сообщают.

Также новые бренды спортивных товаров появятся в магазине Sportalm, который находится на третьем этаже первой очереди ТРК «Семья». Магазин расширит свой ассортимент и обновит концепцию.

Ранее URA.RU рассказало об открытии магазина Amazing Red в ТРЦ «Планета». Но дата открытия тоже пока неизвестна.

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В пермском ТРК «Семья» на месте магазина Puma откроется новый мультибрендовый отдел спортивной одежды Amazing Red. В нем будет представлена одежда, обувь и аксессуары марки Puma, а также Nike, New Balance, Reebok, Asics и Hoka. «В ближайшее время возобновит работу бывший магазин спортивной одежды и обуви PUMA на втором этаже первой очереди торгового центра. В России бывшие магазины PUMA возобновляют работу под брендом Amazing Red», — сообщили в администрации ТРК. Точные сроки открытия пока не сообщают. Также новые бренды спортивных товаров появятся в магазине Sportalm, который находится на третьем этаже первой очереди ТРК «Семья». Магазин расширит свой ассортимент и обновит концепцию. Ранее URA.RU рассказало об открытии магазина Amazing Red в ТРЦ «Планета». Но дата открытия тоже пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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