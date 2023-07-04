04 июля 2023

В пермском ТРЦ откроется магазин с товарами Nike, Puma и Reebok

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Nike. Екатеринбург, найк, nike
О дате открытия пока не сообщают, но в отдел уже набирают сотрудников Фото:

В Перми планируют открыть мультибрендовый магазин Amazing Red. Там будут продавать одежду, обувь и аксессуары спортивных брендов, которые ушли из России, такие как PUMA, Nike, New Balance, Reebok, Asics и Hoka. Один из магазинов появится в ТРЦ «Планета».

«В ТРЦ „Планета“ планируется открытие магазина Amazing Red. Об открытии мы сообщим отдельно», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

В новый отдел уже набирают сотрудников. Объявления с описанием вакансий размещены на сервисе по поиску работы Headhunter. Ранее первые российские магазины бренда Amazing Red открылись в Москве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся магазин одежды MAAG. Он заменил ушедший из России бренд Zara.

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В Перми планируют открыть мультибрендовый магазин Amazing Red. Там будут продавать одежду, обувь и аксессуары спортивных брендов, которые ушли из России, такие как PUMA, Nike, New Balance, Reebok, Asics и Hoka. Один из магазинов появится в ТРЦ «Планета». «В ТРЦ „Планета“ планируется открытие магазина Amazing Red. Об открытии мы сообщим отдельно», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. В новый отдел уже набирают сотрудников. Объявления с описанием вакансий размещены на сервисе по поиску работы Headhunter. Ранее первые российские магазины бренда Amazing Red открылись в Москве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся магазин одежды MAAG. Он заменил ушедший из России бренд Zara.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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