В пермском ТРЦ откроется магазин с товарами Nike, Puma и Reebok

В Перми планируют открыть мультибрендовый магазин Amazing Red. Там будут продавать одежду, обувь и аксессуары спортивных брендов, которые ушли из России, такие как PUMA, Nike, New Balance, Reebok, Asics и Hoka. Один из магазинов появится в ТРЦ «Планета».
«В ТРЦ „Планета“ планируется открытие магазина Amazing Red. Об открытии мы сообщим отдельно», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.
В новый отдел уже набирают сотрудников. Объявления с описанием вакансий размещены на сервисе по поиску работы Headhunter. Ранее первые российские магазины бренда Amazing Red открылись в Москве.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся магазин одежды MAAG. Он заменил ушедший из России бренд Zara.
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