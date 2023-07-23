Пермские рыбаки спугнули супружескую пару, занимавшуюся сексом на пляже

Рыбаки на лодке приплыли к отдыхающим пермякам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае рыбаки спугнули супружескую пару, которая решила заняться сексом на берегу реки. Гневный пост об отсутствии такта у рыбаков написал глава семейства. Возмущенные слова пермяка опубликованы в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Пришли с женой купаться на реку, естественно, захотели заняться „этим“. Как только дело пошло, откуда ни возьмись два рыбака на лодке, приперлись и прямо напротив нас встали. Мы сидели, ждали пока они свалят, видели же нас голыми, могли бы и в другое место встать. Мы специально стали шуметь и рыбу пугать, они психанули и ушли, слава богу», — написал автор поста.

По словам мужчины, больше всего его разозлило, что, как только рыбаки на лодке скрылись из зоны видимости, рядом с ними расположились два других рыбака, которые пришли по берегу пешком. «В наглую сели в двадцати метрах от нас, как будто других мест больше нет», — негодует пермяк.

В сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» с юмором отнеслись к возмущению мужчины. «Рыбаки — они такие, они везде… Они всегда рядом…» — усмехнулся Алексей Мальцев. «За годы рыбалки чего только не насмотришься! Пьяные туристы — это всегда шоу», — высказал свое мнение Дмитрий Минеев.