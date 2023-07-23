В пермской Опере объяснили показ «Лебединого озера» под фонограмму

В пермской Опере назвали «нормальной практикой» замену оркестра на фонограмму

24 июля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Оркестр театра ушел в отпуск Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский театр оперы и балета имени Чайковского назвал «стандартной практикой» показ спектаклей под фонограмму. Так в пресс-службе театра URA.RU прокомментировали информацию о том, что постановка «Лебединое озеро» была представлена зрителям без сопровождения оркестра. «Исполнение завершающих спектаклей сезона под фонограмму — стандартная практика театра. В этом году — далеко не впервые. Это связно с отпуском оркестра, который должен восстановиться к новому сезону. В этом году сезон и так был продлен в связи с юбилеем Перми. Оркестр закончил работу 16 июля, когда прошла завершающий премьерный показ „Раймонды“. Информация о том, что спектакль исполняется под фонограмму, сразу же была отображена на сайте, в бумажных афишах, а также несколько раз указывалась в аккаунтах театра в соцсетях», — пояснили URA.RU в пресс-службе учреждения. В театре также добавили, фонограмма «не влияет на уровень мастерства балетной труппы и позволяет существенно снизить стоимость билетов, что делает их доступнее для широкого круга поклонников балета». Ранее один из читателей сообщил агентству, что зрителей не предупреждают должным образом о замене оркестра во время спектаклей на фонограмму.

Пермский театр оперы и балета имени Чайковского назвал «стандартной практикой» показ спектаклей под фонограмму. Так в пресс-службе театра URA.RU прокомментировали информацию о том, что постановка «Лебединое озеро» была представлена зрителям без сопровождения оркестра. «Исполнение завершающих спектаклей сезона под фонограмму — стандартная практика театра. В этом году — далеко не впервые. Это связно с отпуском оркестра, который должен восстановиться к новому сезону. В этом году сезон и так был продлен в связи с юбилеем Перми. Оркестр закончил работу 16 июля, когда прошла завершающий премьерный показ „Раймонды“. Информация о том, что спектакль исполняется под фонограмму, сразу же была отображена на сайте, в бумажных афишах, а также несколько раз указывалась в аккаунтах театра в соцсетях», — пояснили URA.RU в пресс-службе учреждения. В театре также добавили, фонограмма «не влияет на уровень мастерства балетной труппы и позволяет существенно снизить стоимость билетов, что делает их доступнее для широкого круга поклонников балета». Ранее один из читателей сообщил агентству, что зрителей не предупреждают должным образом о замене оркестра во время спектаклей на фонограмму.