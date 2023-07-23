Пермяки просят власти решить вопросы, связанные с призывом и спецоперацией

Пермяки интересовались, как оспорить решения призывных комиссий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Пермского края стали чаще обращаться в региональное министерство территориальной безопасности. Ведомство связывает это с прошедшей весенней призывной кампанией, а также специальной военной операцией. В отчете, опубликованном на сайте министерства, сказано, что во втором квартале было получено 252 обращения.

«В адрес министерства территориальной безопасности Пермского края поступило на 46 обращений больше, чем во втором квартале 2022 года. Наибольшее количество вопросов (97%), поступивших непосредственно, относится к разделу „Оборона, безопасность, законность“. Самыми частыми были заявления граждан об оспаривании решений призывных комиссий в части определения категории годности призывников. Также обратившихся волновали проблемы, связанные со специальной военной операцией: отсрочка от службы, назначение выплат, предоставление отпуска», — говорится на сайте минтербезопасности.

URA.RU рассказывало, что Пермский край полностью выполнил план по весеннему призыву. Из региона в ряды Вооруженных сил России призвано 3100 молодых людей.