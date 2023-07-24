«Военная хроника»: ВС РФ наносят мощнейшие удары по Краматорску, Сумам и Константиновке

24 июля 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Армия России атакует Краматорск и Константиновку Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России наносит мощнейшие удары по Краматорску, Сумам и Константиновке. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». «Сообщают о мощнейших ударах по Краматорску, Сумам и Константиновке. Предположительно, на всех направлениях активно уничтожаются резервы ВСУ», — говорится в материале. Отмечается, что активнее всего наносятся удары по складам с боеприпасами и топливом. По предварительной информации, в Константиновке поражен ангар. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее в МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку Украины по Крыму и Москве 24 июля. В ведомстве отметили, что армия России оставляет за собой право принять соответствующие меры. Армия Украины при помощи беспилотников атаковала Крым и Москву 24 июля. Были повреждены гражданские объекты.

Армия России наносит мощнейшие удары по Краматорску, Сумам и Константиновке. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». «Сообщают о мощнейших ударах по Краматорску, Сумам и Константиновке. Предположительно, на всех направлениях активно уничтожаются резервы ВСУ», — говорится в материале. Отмечается, что активнее всего наносятся удары по складам с боеприпасами и топливом. По предварительной информации, в Константиновке поражен ангар. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее в МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку Украины по Крыму и Москве 24 июля. В ведомстве отметили, что армия России оставляет за собой право принять соответствующие меры. Армия Украины при помощи беспилотников атаковала Крым и Москву 24 июля. Были повреждены гражданские объекты.