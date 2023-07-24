ВСУ атаковали Крым и Москву беспилотниками: главное к вечеру 24 июля

24 июля 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались атаковать Москву утром 24 июля при помощи беспилотников Фото: Павел Бедняков/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 24 июля атаковали Крым при помощи 17 беспилотников. Утром Киев попытался провести теракт в Москве с использованием двух БПЛА. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 июля. Ночью Украина попыталась ударить по Крыму при помощи беспилотников. Всего было задействовано 17 дронов, 14 из них были поражены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Три БПЛА сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Также Украина пыталась ударить по складам с боеприпасами при помощи ракет. Были повреждены дома в тех поселках, где ударили ракеты. Глава Крыма Сергей Аксенов объявлял эвакуацию жителей пострадавших домов.

Утром два украинских беспилотника атаковали Москву. Они были уничтожены при помощи РЭБ. В ходе атаки были повреждены два жилых дома. В МИД РФ оценили произошедшее как теракт.

Всего за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили 35 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. БПЛА были ликвидированы в районе новых российских территорий.

Украина выпустила по Белгородской области 20 ракет. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что всего за минувшие сутки украинские солдаты ударили по российской приграничной территории 84 раза.

Киев попытался вернуть потерянные позиции, но потерпел неудачу. Российские солдаты захватили в плен более 40 украинских военнослужащих. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ массово сдаются в плен на его территории.

Международная федерация журналистов потребовала расследования гибели российского журналиста Ростислава Журавлева. Военкор погиб в Запорожской области во время обстрела ВСУ.

Украинские солдаты не способны перехватить российские беспилотники Lancet. По словам бойцов ВСУ, заглушить эти дроны невозможно и против них не работают средства РЭБ.

За сутки ВС РФ отразили шесть украинских атак на донецком направлении. Об этом сообщает «Пятый канал».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 24 июля атаковали Крым при помощи 17 беспилотников. Утром Киев попытался провести теракт в Москве с использованием двух БПЛА. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 июля.