Military Watch: срок жизни солдат ВСУ на фронте составляет четыре часа

24 июля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средний срок жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на некоторых участках фронта составляет четыре часа. Об этом сообщает журнал Military Watch. «Продолжительность жизни [солдат ВСУ] на некоторых фронтах составляет всего четыре часа — в первую очередь в Бахмуте, где условия для украинских подразделений часто называют „мясорубкой“», — говорится в материале . Отмечается, что Киев отправляет на передовую призывников, которые совсем недавно прошли обучение. Украинская армия перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за это время ВСУ не смогли добиться существенных результатов: у армии России было время для создания укрепленной линии обороны. Из-за отсутствия успехов в зоне СВО Киев пытается атаковать территории России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Украине нужны иррациональные информационные победы. Президент России Владимир Путин отмечал, что результатов украинского контрнаступления нет. Его слова приводит RT.

Средний срок жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на некоторых участках фронта составляет четыре часа. Об этом сообщает журнал Military Watch. «Продолжительность жизни [солдат ВСУ] на некоторых фронтах составляет всего четыре часа — в первую очередь в Бахмуте, где условия для украинских подразделений часто называют „мясорубкой“», — говорится в материале. Отмечается, что Киев отправляет на передовую призывников, которые совсем недавно прошли обучение. Украинская армия перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за это время ВСУ не смогли добиться существенных результатов: у армии России было время для создания укрепленной линии обороны. Из-за отсутствия успехов в зоне СВО Киев пытается атаковать территории России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Украине нужны иррациональные информационные победы. Президент России Владимир Путин отмечал, что результатов украинского контрнаступления нет. Его слова приводит RT.