24 июля 2023

В ХМАО завершается первый этап реконструкции районной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, аварийный дом, капремонт, капитальный ремонт фасада, леса
После облицовки фасада больницы в Новоаганске строители приступят к внутренней отделке помещений Фото:

В Новоаганске Нижневартовского района ХМАО завершается первый этап реконструкции здания районной больницы. В пресс-службе района сообщили, что в первую очередь строители отремонтировали кровлю и фасад.

«Больницу в Новоаганске реконструируют в два этапа, первый стартовал в январе 2023 года и сейчас подходит к финалу. На здании заменили и утеплили кровлю, установили новые водостоки, завершаются работы по облицовке фасада», — рассказали в пресс-службе.

На втором этапе подрядчики обновят все коммуникации, системы отопления, вентиляции, пожарной охраны, видеонаблюдения, отремонтируют полы и стены. Деревянные окна строители заменят на пластиковые, реконструируют входные группы центрального и запасных входов.

Ранее URA.RU писало, что в Излучинске Нижневартовского района приступили ко второму этапу благоустройства набережной реки Окуневка. На втором ярусе прогулочной зоны обустроят велодорожки, тротуары, смотровые площадки и амфитеатр.

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В Новоаганске Нижневартовского района ХМАО завершается первый этап реконструкции здания районной больницы. В пресс-службе района сообщили, что в первую очередь строители отремонтировали кровлю и фасад. «Больницу в Новоаганске реконструируют в два этапа, первый стартовал в январе 2023 года и сейчас подходит к финалу. На здании заменили и утеплили кровлю, установили новые водостоки, завершаются работы по облицовке фасада», — рассказали в пресс-службе. На втором этапе подрядчики обновят все коммуникации, системы отопления, вентиляции, пожарной охраны, видеонаблюдения, отремонтируют полы и стены. Деревянные окна строители заменят на пластиковые, реконструируют входные группы центрального и запасных входов. Ранее URA.RU писало, что в Излучинске Нижневартовского района приступили ко второму этапу благоустройства набережной реки Окуневка. На втором ярусе прогулочной зоны обустроят велодорожки, тротуары, смотровые площадки и амфитеатр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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