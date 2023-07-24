В ХМАО завершается первый этап реконструкции районной больницы

После облицовки фасада больницы в Новоаганске строители приступят к внутренней отделке помещений Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новоаганске Нижневартовского района ХМАО завершается первый этап реконструкции здания районной больницы. В пресс-службе района сообщили, что в первую очередь строители отремонтировали кровлю и фасад.

«Больницу в Новоаганске реконструируют в два этапа, первый стартовал в январе 2023 года и сейчас подходит к финалу. На здании заменили и утеплили кровлю, установили новые водостоки, завершаются работы по облицовке фасада», — рассказали в пресс-службе.

На втором этапе подрядчики обновят все коммуникации, системы отопления, вентиляции, пожарной охраны, видеонаблюдения, отремонтируют полы и стены. Деревянные окна строители заменят на пластиковые, реконструируют входные группы центрального и запасных входов.

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