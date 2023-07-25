Челябинский губернатор отправил в отставку куратора нацпроектов

Глава управления проектной деятельности челябинского правительства Мишукова уволилась
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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подписал заявление Светланы Мишуковой об увольнении с 1 августа Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова ушла в отставку. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано 26 июля. Управление, созданное по его инициативе, контролирует исполнение нацпроектов.

«Освободить Мишукову Светлану Викторовну от замещаемой должности начальника управления проектной деятельности Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 1 августа 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, размещенном на интернет-портале официальной информации.

Мишукова — выходец из силовых структур. До 20 января 2020 года Мишукова занимала должность первого заместителя начальника Главного контрольного управления региона. Затем она перешла на работу в аппарат губернатора. В июле того же года стала руководителем управления проектной деятельности правительства области.

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Начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова ушла в отставку. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано 26 июля. Управление, созданное по его инициативе, контролирует исполнение нацпроектов. «Освободить Мишукову Светлану Викторовну от замещаемой должности начальника управления проектной деятельности Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 1 августа 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, размещенном на интернет-портале официальной информации. Мишукова — выходец из силовых структур. До 20 января 2020 года Мишукова занимала должность первого заместителя начальника Главного контрольного управления региона. Затем она перешла на работу в аппарат губернатора. В июле того же года стала руководителем управления проектной деятельности правительства области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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