Челябинский губернатор отправил в отставку куратора нацпроектов

Глава управления проектной деятельности челябинского правительства Мишукова уволилась

Алексей Текслер подписал заявление Светланы Мишуковой об увольнении с 1 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова ушла в отставку. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано 26 июля. Управление, созданное по его инициативе, контролирует исполнение нацпроектов.

«Освободить Мишукову Светлану Викторовну от замещаемой должности начальника управления проектной деятельности Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 1 августа 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, размещенном на интернет-портале официальной информации.

Мишукова — выходец из силовых структур. До 20 января 2020 года Мишукова занимала должность первого заместителя начальника Главного контрольного управления региона. Затем она перешла на работу в аппарат губернатора. В июле того же года стала руководителем управления проектной деятельности правительства области.