Челябинский губернатор отправил в отставку куратора нацпроектов

Начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова ушла в отставку. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано 26 июля. Управление, созданное по его инициативе, контролирует исполнение нацпроектов.
«Освободить Мишукову Светлану Викторовну от замещаемой должности начальника управления проектной деятельности Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 1 августа 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, размещенном на интернет-портале официальной информации.
Мишукова — выходец из силовых структур. До 20 января 2020 года Мишукова занимала должность первого заместителя начальника Главного контрольного управления региона. Затем она перешла на работу в аппарат губернатора. В июле того же года стала руководителем управления проектной деятельности правительства области.
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