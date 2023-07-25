Водитель, устроивший смертельную аварию под Екатеринбургом, был пьян

26 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Водитель, устроивший смертельную аварию под Екатеринбургом, был пьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель Skoda, который ночью 26 июля устроил смертельное ДТП на Полевском тракте под Екатеринбургом, был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование. «За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Освидетельствование на месте установило у него 1,036 промилле. Ранее он шесть раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД», — уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. В аварии погиб 60-летний пассажир Skoda. Он не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому вылетел из машины, затем на него наехала двигавшаяся следом Lada. При этом водитель чешской иномарки выжил — с различными травмами он был доставлен в ГКБ №24

Водитель Skoda, который ночью 26 июля устроил смертельное ДТП на Полевском тракте под Екатеринбургом, был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование. «За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Освидетельствование на месте установило у него 1,036 промилле. Ранее он шесть раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД», — уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. В аварии погиб 60-летний пассажир Skoda. Он не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому вылетел из машины, затем на него наехала двигавшаяся следом Lada. При этом водитель чешской иномарки выжил — с различными травмами он был доставлен в ГКБ №24