25 июля 2023

Водитель, устроивший смертельную аварию под Екатеринбургом, был пьян

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Водитель, устроивший смертельную аварию под Екатеринбургом, был пьян Фото:

Водитель Skoda, который ночью 26 июля устроил смертельное ДТП на Полевском тракте под Екатеринбургом, был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

«За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Освидетельствование на месте установило у него 1,036 промилле. Ранее он шесть раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД», — уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В аварии погиб 60-летний пассажир Skoda. Он не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому вылетел из машины, затем на него наехала двигавшаяся следом Lada. При этом водитель чешской иномарки выжил — с различными травмами он был доставлен в ГКБ №24

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Водитель Skoda, который ночью 26 июля устроил смертельное ДТП на Полевском тракте под Екатеринбургом, был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование. «За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Освидетельствование на месте установило у него 1,036 промилле. Ранее он шесть раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД», — уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. В аварии погиб 60-летний пассажир Skoda. Он не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому вылетел из машины, затем на него наехала двигавшаяся следом Lada. При этом водитель чешской иномарки выжил — с различными травмами он был доставлен в ГКБ №24
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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