Мужчина погиб, исполняя воинский долг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Карталинском районе Челябинской области простились с погибшим бойцом СВО Евгением Пантелейчуком. Об этом 26 июля URA.RU сообщил глава района Анатолий Вдовин.

«Его гибели стало известно в марте. Тело доставили только сейчас. Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Его семье будет оказана поддержка», — заявил URA.RU Вдовин.

Пантелейчук погиб на 35-м году жизни. Мужчина проходил срочную службу в Таджикистане с 2006 по 2008 годы. Он погиб 23 марта, пробыв на фронте с 2022 года.

Боец погиб на 35-м году жизни фото: Александр Бойко в издании «Карталинская Новь»

Карталинцы простились с мужчиной 26 июля фото: Александр Бойко в издании «Карталинская Новь»