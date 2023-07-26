Мужчина погиб, исполняя воинский долг
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Карталинском районе Челябинской области простились с погибшим бойцом СВО Евгением Пантелейчуком. Об этом 26 июля URA.RU сообщил глава района Анатолий Вдовин.
«Его гибели стало известно в марте. Тело доставили только сейчас. Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Его семье будет оказана поддержка», — заявил URA.RU Вдовин.
Пантелейчук погиб на 35-м году жизни. Мужчина проходил срочную службу в Таджикистане с 2006 по 2008 годы. Он погиб 23 марта, пробыв на фронте с 2022 года.
Боец погиб на 35-м году жизни
Карталинцы простились с мужчиной 26 июля
Евгений Пантелейчук погиб в марте, но тело смогли доставить только сейчас
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