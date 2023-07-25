В Пермском крае к расследованию смертельного ДТП с грузовиками подключилась инспекция по труду

Государственная инспекция труда проверит компанию «Агро-Авто», водитель которой погиб в аварии на трассе Пермь — Березники 25 июля. Сейчас ведомство формирует свою комиссию по расследованию ЧП.
«В настоящее время под председательством Государственной инспекции труда формируется комиссия по расследованию несчастного случая. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего», — сообщает инспекция в Telegram. Свои выводы комиссия направит следователям.
Видео аварии появилось в интернете 25 июля вечером. По данным ГИБДД, водитель автофургона в зоне весогабаритного контроля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии мужчина погиб.
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