В Пермском крае к расследованию смертельного ДТП с грузовиками подключилась инспекция по труду 26 июля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 + ГИБДД проводит свою проверку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Государственная инспекция труда проверит компанию «Агро-Авто», водитель которой погиб в аварии на трассе Пермь — Березники 25 июля. Сейчас ведомство формирует свою комиссию по расследованию ЧП. «В настоящее время под председательством Государственной инспекции труда формируется комиссия по расследованию несчастного случая. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего», — сообщает инспекция в Telegram. Свои выводы комиссия направит следователям. Видео аварии появилось в интернете 25 июля вечером. По данным ГИБДД, водитель автофургона в зоне весогабаритного контроля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии мужчина погиб. Государственная инспекция труда проверит компанию «Агро-Авто», водитель которой погиб в аварии на трассе Пермь — Березники 25 июля. Сейчас ведомство формирует свою комиссию по расследованию ЧП. «В настоящее время под председательством Государственной инспекции труда формируется комиссия по расследованию несчастного случая. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего», — сообщает инспекция в Telegram. Свои выводы комиссия направит следователям. Видео аварии появилось в интернете 25 июля вечером. По данным ГИБДД, водитель автофургона в зоне весогабаритного контроля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии мужчина погиб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям