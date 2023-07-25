25 июля 2023

В Пермском крае к расследованию смертельного ДТП с грузовиками подключилась инспекция по труду

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, гибдд, инспектор дпс, дпс, проверка на дорогах
ГИБДД проводит свою проверку Фото:

Государственная инспекция труда проверит компанию «Агро-Авто», водитель которой погиб в аварии на трассе Пермь — Березники 25 июля. Сейчас ведомство формирует свою комиссию по расследованию ЧП.

«В настоящее время под председательством Государственной инспекции труда формируется комиссия по расследованию несчастного случая. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего», — сообщает инспекция в Telegram. Свои выводы комиссия направит следователям.

Видео аварии появилось в интернете 25 июля вечером. По данным ГИБДД, водитель автофургона в зоне весогабаритного контроля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии мужчина погиб.

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Государственная инспекция труда проверит компанию «Агро-Авто», водитель которой погиб в аварии на трассе Пермь — Березники 25 июля. Сейчас ведомство формирует свою комиссию по расследованию ЧП. «В настоящее время под председательством Государственной инспекции труда формируется комиссия по расследованию несчастного случая. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего», — сообщает инспекция в Telegram. Свои выводы комиссия направит следователям. Видео аварии появилось в интернете 25 июля вечером. По данным ГИБДД, водитель автофургона в зоне весогабаритного контроля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии мужчина погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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