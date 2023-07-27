Гвинейский дипломат назвал Путина «своей душой». Видео

27 июля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Дипломат смог выторговать кофту с изображением Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Дипломат из Гвинеи, пришедший на саммит «Россия-Африка» в кофте с изображением президента РФ Владимира Путина, заявил, что российский лидер является «его душой». Дипломат признался, что очень любит Россию. Новость по теме Саммит «Россия-Африка» 2023: где и во сколько смотреть выступление Путина «Этот человек, который на фотографии здесь, это моя душа», — сказал дипломат, показывая на кофту с изображением лица Путина. Его слова приводит РИА Новости. Гость форума рассказал, что женщина в одном из магазинов хотела купить кофту, однако он предложил цену выше. Также дипломат признался, что живет в России больше 35 лет и очень любит эту страну.



Саммит «Россия-Африка» проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. На нем присутствуют лидеры 17 африканских государств.

Дипломат из Гвинеи, пришедший на саммит «Россия-Африка» в кофте с изображением президента РФ Владимира Путина, заявил, что российский лидер является «его душой». Дипломат признался, что очень любит Россию. «Этот человек, который на фотографии здесь, это моя душа», — сказал дипломат, показывая на кофту с изображением лица Путина. Его слова приводит РИА Новости. Гость форума рассказал, что женщина в одном из магазинов хотела купить кофту, однако он предложил цену выше. Также дипломат признался, что живет в России больше 35 лет и очень любит эту страну. Саммит «Россия-Африка» проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. На нем присутствуют лидеры 17 африканских государств.