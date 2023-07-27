Дипломат из Гвинеи, пришедший на саммит «Россия-Африка» в кофте с изображением президента РФ Владимира Путина, заявил, что российский лидер является «его душой». Дипломат признался, что очень любит Россию.
«Этот человек, который на фотографии здесь, это моя душа», — сказал дипломат, показывая на кофту с изображением лица Путина. Его слова приводит РИА Новости. Гость форума рассказал, что женщина в одном из магазинов хотела купить кофту, однако он предложил цену выше. Также дипломат признался, что живет в России больше 35 лет и очень любит эту страну.
Саммит «Россия-Африка» проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. На нем присутствуют лидеры 17 африканских государств.
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