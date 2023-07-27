Рыбоводы готовы объявить форс-мажор на водоемах региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из-за потепления климата рыбоводы Челябинской области постепенно перейдут к выращиванию более теплолюбивых видов рыб. Об этом говорили на собрании недавно созданного отраслевого объединения работодателей рыбохозяйственного комплекса региона.

«За последние 50 лет температура в области повысилась на четыре градуса. Следовательно, изменились условия развития гидробионтов. До этого основу пастбищного рыбоводства составляли сиговые виды рыб, в дальнейшем мы будем уже наблюдать более теплолюбивые виды рыб», — процитировала пресс-служба регионального минсельхоза главу Нижне-Обского филиала «Главрыбвода» Виталия Баранова.

Собравшиеся отметили, что из-за обмеления озер рыбоводы столкнулись с необходимостью переходить на индустриальный метод выращивания аквакультуры. При нем рыбу разводят в цехах с системами замкнутого водоснабжения или в огороженных садках на рыбоводных участках.

«Надо зафиксировать уменьшение площади зеркала поверхности водоемов с использованием спутниковых средств фотосъемки. Затем последует обращение в Торгово-промышленную палату области, чтобы установить факт форс-мажора. Это позволит изменить условия договоров в части объема добычи аквакультуры», — уточнил председатель ассоциации рыбоводов Евгений Рындин.

Представители минсельхоза рассказали о поддержке отрасли. Хозяйствам компенсируют до 30% затрат на капстроительство. В 2024 году власти также начнут помогать в приобретении маточного стада рыб. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.

Потепление климата начиная с 2001 года утроило в регионе количество опасных явлений. Продолжительность периода горимости лесов за 50 лет выросло в 1,5-2 раза.

На заседании только что созданного объединения рыбных хозяйств обсудили переход к выращиванию теплолюбивых рыб Фото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области