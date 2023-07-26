Пермяки смогут пожаловаться на мигрантов в День ВДВ

Руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин проведет личный прием граждан по вопросам преступлений, совершенных мигрантами. Прием пройдет 2 августа в День Воздушно-десантных войск.
«Денис Головкин проведет в Перми личный прием граждан по вопросам расследования преступлений, совершенных мигрантами, правонарушений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации. Обратиться к полковнику юстиции можно будет 2 августа с 15:00 до 16:00», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале.
Отмечается, что прием будет проводиться исключительно по предварительной записи. Сообщить о своем участии можно по телефону 8 (342) 249-88-38 или по электронной почте opg@59.sledcom.ru.
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