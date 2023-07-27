Энергетики помогли ученым Югры

Специалисты «РЭС-Сервис» построили сети электроснабжения для станции «Мухрино»

28 июля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Сети электроснабжения построили за один год Фото: пресс-служба «ЮТЭК-РС» Специалисты дочерней компании «ЮТЭК-Региональные сети» — «РЭС-Сервис» — завершили строительство сетей электроснабжения и присоединили к централизованной системе научно-исследовательскую станцию «Мухрино». Как сообщили в пресс-службе компании, работы были завершены в несколько раз быстрее намеченного срока. «При нормативе строительства этого объекта в два с половиной года, компания построила эти сети за год, учитывая высокую значимость этой станции для округа», — рассказал URA.RU заместитель директора по капитальному строительству «ЮТЭК-РС» Михаил Хохлов. В 2023 году в строительство сетей для «Мухрино» инвестировано более 31 миллиона рублей. Специалисты также планируют смонтировать дополнительное электрооборудование для дистанционного мониторинга работы сетей, так как они расположены в труднодоступной местности. Общая сумма вложений на реализацию проекта с 2021 года достигла 41 миллиона рублей. «ЮТЭК-РС» проделала большую работу для того, чтобы помочь ученым. Так, для прокладки трассы была вырублена просека общей площадью более одного гектара. Только после этого приступили к строительству воздушной линии, протяженность которой составила более семи километров. Было использовано более 23 километров высококачественного изолированного провода, установлены 185 опор. Для надежного и бесперебойного электроснабжения смонтировали трансформаторную подстанцию. Станцию «Мухрино» открыли в 2009 году при поддержке департамента экологии ХМАО. Она была создана с целью изучения биоразнообразия, углеродного баланса, теплового и водного режима естественных болотных ландшафтов. Она служит базой для проведения учебной и производственной практики и научной работы студентов, сотрудников ЮГУ и других российских и зарубежных вузов. Станция обеспечивает возможность организации многолетних наблюдений и проведения комплексных междисциплинарных научных исследований по тематике кафедры ЮНЕСКО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты дочерней компании «ЮТЭК-Региональные сети» — «РЭС-Сервис» — завершили строительство сетей электроснабжения и присоединили к централизованной системе научно-исследовательскую станцию «Мухрино». Как сообщили в пресс-службе компании, работы были завершены в несколько раз быстрее намеченного срока. «При нормативе строительства этого объекта в два с половиной года, компания построила эти сети за год, учитывая высокую значимость этой станции для округа», — рассказал URA.RU заместитель директора по капитальному строительству «ЮТЭК-РС» Михаил Хохлов. В 2023 году в строительство сетей для «Мухрино» инвестировано более 31 миллиона рублей. Специалисты также планируют смонтировать дополнительное электрооборудование для дистанционного мониторинга работы сетей, так как они расположены в труднодоступной местности. Общая сумма вложений на реализацию проекта с 2021 года достигла 41 миллиона рублей. «ЮТЭК-РС» проделала большую работу для того, чтобы помочь ученым. Так, для прокладки трассы была вырублена просека общей площадью более одного гектара. Только после этого приступили к строительству воздушной линии, протяженность которой составила более семи километров. Было использовано более 23 километров высококачественного изолированного провода, установлены 185 опор. Для надежного и бесперебойного электроснабжения смонтировали трансформаторную подстанцию. Станцию «Мухрино» открыли в 2009 году при поддержке департамента экологии ХМАО. Она была создана с целью изучения биоразнообразия, углеродного баланса, теплового и водного режима естественных болотных ландшафтов. Она служит базой для проведения учебной и производственной практики и научной работы студентов, сотрудников ЮГУ и других российских и зарубежных вузов. Станция обеспечивает возможность организации многолетних наблюдений и проведения комплексных междисциплинарных научных исследований по тематике кафедры ЮНЕСКО.