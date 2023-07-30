Daily Express: Британия готовит ВСУ к захвату Крыма

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Украинские военные обучаются в Британии для захвата Крыма Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Великобритании бойцы спецотрядов ВСУ проходят подготовку для вторжения в Крым. Таким образом они намерены захватить полуостров до Рождества, написали в издании The Daily Express со ссылкой на осведомленные источники.

«Британские войска обучают элитную украинскую бригаду коммандос, чтобы нанести ущерб российским войскам и захватить Крым до Рождества», — написали в статье. В издании уточнили, что подготовка украинских военных будет включать удары с воздуха земли и моря.

Ранее начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявлял о намерении завоевать полуостров к лету 2023 года. Тем не менее сенатор от полуострова Сергей Цеков говорил, что крымская территория хорошо защищена и готова к попыткам украинских атак. При этом в успехе украинской операции засомневались даже в американской разведке, заявив, что у ВСУ не получится захватить полуостров за лето.

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В Великобритании бойцы спецотрядов ВСУ проходят подготовку для вторжения в Крым. Таким образом они намерены захватить полуостров до Рождества, написали в издании The Daily Express со ссылкой на осведомленные источники. «Британские войска обучают элитную украинскую бригаду коммандос, чтобы нанести ущерб российским войскам и захватить Крым до Рождества», — написали в статье. В издании уточнили, что подготовка украинских военных будет включать удары с воздуха земли и моря. Ранее начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявлял о намерении завоевать полуостров к лету 2023 года. Тем не менее сенатор от полуострова Сергей Цеков говорил, что крымская территория хорошо защищена и готова к попыткам украинских атак. При этом в успехе украинской операции засомневались даже в американской разведке, заявив, что у ВСУ не получится захватить полуостров за лето.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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