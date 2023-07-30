Daily Express: Британия готовит ВСУ к захвату Крыма

30 июля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Украинские военные обучаются в Британии для захвата Крыма Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Великобритании бойцы спецотрядов ВСУ проходят подготовку для вторжения в Крым. Таким образом они намерены захватить полуостров до Рождества, написали в издании The Daily Express со ссылкой на осведомленные источники. «Британские войска обучают элитную украинскую бригаду коммандос, чтобы нанести ущерб российским войскам и захватить Крым до Рождества», — написали в статье. В издании уточнили, что подготовка украинских военных будет включать удары с воздуха земли и моря. Ранее начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявлял о намерении завоевать полуостров к лету 2023 года. Тем не менее сенатор от полуострова Сергей Цеков говорил, что крымская территория хорошо защищена и готова к попыткам украинских атак. При этом в успехе украинской операции засомневались даже в американской разведке, заявив, что у ВСУ не получится захватить полуостров за лето.

В Великобритании бойцы спецотрядов ВСУ проходят подготовку для вторжения в Крым. Таким образом они намерены захватить полуостров до Рождества, написали в издании The Daily Express со ссылкой на осведомленные источники. «Британские войска обучают элитную украинскую бригаду коммандос, чтобы нанести ущерб российским войскам и захватить Крым до Рождества», — написали в статье. В издании уточнили, что подготовка украинских военных будет включать удары с воздуха земли и моря. Ранее начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявлял о намерении завоевать полуостров к лету 2023 года. Тем не менее сенатор от полуострова Сергей Цеков говорил, что крымская территория хорошо защищена и готова к попыткам украинских атак. При этом в успехе украинской операции засомневались даже в американской разведке, заявив, что у ВСУ не получится захватить полуостров за лето.