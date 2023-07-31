Пермякам назвали российскую альтернативу Вьетнаму и Индии

Пермские турфирмы анонсировали туры в Астраханскую область на лотосовые поля
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Вместо Вьетнама предлагают посетить Астраханскую область Фото:

Жителей Перми зовут в тур в Астраханскую область. Именно там находятся самые большие в мире лотосовые поля. Своей красотой и размерами они не уступают полям во Вьетнаме и Индии, рассказали представители турфирмы Pegas Touristik Пермь в своей группе «ВКонтакте».

«PEGAS Touristik приглашает в Астраханскую область. Именно здесь в дельте великой реки Волги каждый год расцветает так много лотосов, что эти места называют не иначе, как лотосовыми полями. Они намного крупнее, чем во Вьетнаме, Индии, и даже в Египте», — сказано в анонсе путешествия.

Уточняется, что лотосы цветут с середины июля до начала сентября. Стоимость тура в эти месяцы в Астраханскую область на три дня начинается от 18,3 тысяч рублей, на шесть дней — от 38,4 тысяч рублей на человека. За эту цену туристов разместят в четырех или трехзвездочных отелях, будут кормить два раза в день, отвезут на лотосовые поля и проведут экскурсии по Астрахани. Но билет на поезд или самолет из Перми нужно покупать отдельно.

Ранее пермские турфирмы начали продавать бюджетные туры в Сочи на октябрь. Отдохнуть на черноморском побережье предлагают за 26 тысяч рублей на человека.

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Жителей Перми зовут в тур в Астраханскую область. Именно там находятся самые большие в мире лотосовые поля. Своей красотой и размерами они не уступают полям во Вьетнаме и Индии, рассказали представители турфирмы Pegas Touristik Пермь в своей группе «ВКонтакте». «PEGAS Touristik приглашает в Астраханскую область. Именно здесь в дельте великой реки Волги каждый год расцветает так много лотосов, что эти места называют не иначе, как лотосовыми полями. Они намного крупнее, чем во Вьетнаме, Индии, и даже в Египте», — сказано в анонсе путешествия. Уточняется, что лотосы цветут с середины июля до начала сентября. Стоимость тура в эти месяцы в Астраханскую область на три дня начинается от 18,3 тысяч рублей, на шесть дней — от 38,4 тысяч рублей на человека. За эту цену туристов разместят в четырех или трехзвездочных отелях, будут кормить два раза в день, отвезут на лотосовые поля и проведут экскурсии по Астрахани. Но билет на поезд или самолет из Перми нужно покупать отдельно. Ранее пермские турфирмы начали продавать бюджетные туры в Сочи на октябрь. Отдохнуть на черноморском побережье предлагают за 26 тысяч рублей на человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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