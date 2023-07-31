Челябинке, которую 14 лет держал в плену маньяк, понадобится серьезная психологическая помощь

Женщине будет необходима пожизненная психологическая реабилитация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Жительнице Челябинска, которая смогла вырваться из плена маньяка после 14 лет заточения, потребуется пожизненная психологическая помощь. Эксперты утверждают, что у женщины мог развиться стокгольмский синдром.

«Психика для выживания начинает позитивно воспринимать мучителя. Это называется стокгольмский синдром. Жертва начинает влюбляться в человека, который ей причиняет страдания», — пояснила психолог Ирина Смолярчук изданию «Известия».

По словам психолога, жертва в заточении проживает все этапы посттравматического стрессового расстройства. Сначала человек прилагает много сил, чтобы спастись. Затем наступает момент отчаяния, психика перестраивается для выживания. Женщине необходима реабилитационная пожизненная программа. Похищение сильно навредило ее психике.

В поселке Смолино в Челябинске местный житель 14 лет держал взаперти похищенную женщину. Жертве удалось сбежать и заявить в полицию. Маньяка задержали. В ходе обысков его дома были обнаружены останки еще одной девушки. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Из-за его пребывания в психлечебнице оперативники не могут приступить к допросу.