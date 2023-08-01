Полковник объяснил, как беспилотники ВСУ обходят блокировку GPS

Полковник Кнутов: ВСУ научились направлять дроны по радиомаячкам

01 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Блокировка GPS заставляет дроны ВСУ сбиваться с пути, отметил Юрий Кнутов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ научились обходить российскую блокировку GPS (чтобы беспилотники сбивались с курса), используя иногда радиомаячки. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. «Москвичи давно заметили, что в ряде мест столицы геолокация работает либо со сбоями, либо показывает местоположение не соответствующее действительности, и так по всей России. Станции радиэлектронной борьбы так работают. Это делается для того, чтобы беспилотники ВСУ не могли ориентироваться по системе GPS и ГЛОНАССы сбивались с курса. Эта система реально помогает. Значительная часть беспилотников уходит от своих целей в сторону. Хотя иногда бывает, что и причиняет ущерб зданиям, фасадам, разрушая остекление, покрытие. Но часть беспилотников все равно оказывается в центре Москвы. Это, по-видимому, связано с тем, что кроме GPS применяется другая система наведения. У меня есть ощущение, что используются радиомаячки. То есть работают диверсанты, которые их устанавливают, включают и по ним беспилотники наводятся. То есть не используются системы GPS, поэтому воздействие GPS на них нулевое», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке подчеркнул, что такая система применятся и на линии соприкосновения. «Есть данные, что на линии соприкосновения противник также использует радиомаячки, сбрасывает их на нашу боевую технику, замаскированную под камни, толстые ветки и так далее. Техника идет в место базирования, размещается, устанавливается, таким образом раскрывается место дислокации, по которому наносится удар», — добавил Кнутов. Ранее Киев атаковал территорию делового центра «Москва-сити». Произошло это в ночь на 30 июля. Есть пострадавший. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ научились обходить российскую блокировку GPS (чтобы беспилотники сбивались с курса), используя иногда радиомаячки. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. «Москвичи давно заметили, что в ряде мест столицы геолокация работает либо со сбоями, либо показывает местоположение не соответствующее действительности, и так по всей России. Станции радиэлектронной борьбы так работают. Это делается для того, чтобы беспилотники ВСУ не могли ориентироваться по системе GPS и ГЛОНАССы сбивались с курса. Эта система реально помогает. Значительная часть беспилотников уходит от своих целей в сторону. Хотя иногда бывает, что и причиняет ущерб зданиям, фасадам, разрушая остекление, покрытие. Но часть беспилотников все равно оказывается в центре Москвы. Это, по-видимому, связано с тем, что кроме GPS применяется другая система наведения. У меня есть ощущение, что используются радиомаячки. То есть работают диверсанты, которые их устанавливают, включают и по ним беспилотники наводятся. То есть не используются системы GPS, поэтому воздействие GPS на них нулевое», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке подчеркнул, что такая система применятся и на линии соприкосновения. «Есть данные, что на линии соприкосновения противник также использует радиомаячки, сбрасывает их на нашу боевую технику, замаскированную под камни, толстые ветки и так далее. Техника идет в место базирования, размещается, устанавливается, таким образом раскрывается место дислокации, по которому наносится удар», — добавил Кнутов. Ранее Киев атаковал территорию делового центра «Москва-сити». Произошло это в ночь на 30 июля. Есть пострадавший.