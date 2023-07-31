В Перми родители принесли на длительное свидание с осужденным сыном мобильный телефон, спрятанный в дрожжевом тесте. Запрещенные вещи были обнаружены сотрудниками во время досмотра посылки.
«27 июля заселяясь на длительное свидание родители и брат несовершеннолетнего осужденного принесли ему посылку. Во время досмотра в пакете с дрожжевым тестом сотрудники колонии обнаружили мобильный телефон, сим-карту, зарядное устройство и две зажигалки», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
На родителей, которые принесли ребенку запрещенные вещи, был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы о случившемся переданы полиции, сейчас в МВД проводят проверку по данному случаю.
Вместе с тестом в посылке были телефон и зажигалки
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
Чтобы тесто не налипло родители все сложили в небольшие пакеты
В Перми родители принесли на длительное свидание с осужденным сыном мобильный телефон, спрятанный в дрожжевом тесте. Запрещенные вещи были обнаружены сотрудниками во время досмотра посылки. «27 июля заселяясь на длительное свидание родители и брат несовершеннолетнего осужденного принесли ему посылку. Во время досмотра в пакете с дрожжевым тестом сотрудники колонии обнаружили мобильный телефон, сим-карту, зарядное устройство и две зажигалки», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. На родителей, которые принесли ребенку запрещенные вещи, был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы о случившемся переданы полиции, сейчас в МВД проводят проверку по данному случаю.