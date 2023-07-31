В Перми родители пытались передать сыну в колонию телефон в дрожжевом тесте. Фото

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Женская исправительная колония. Курган , колючая проволока, осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Запрещенную посылку отобрали на досмотре в колонии Фото:

В Перми родители принесли на длительное свидание с осужденным сыном мобильный телефон, спрятанный в дрожжевом тесте. Запрещенные вещи были обнаружены сотрудниками во время досмотра посылки.

«27 июля заселяясь на длительное свидание родители и брат несовершеннолетнего осужденного принесли ему посылку. Во время досмотра в пакете с дрожжевым тестом сотрудники колонии обнаружили мобильный телефон, сим-карту, зарядное устройство и две зажигалки», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

На родителей, которые принесли ребенку запрещенные вещи, был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы о случившемся переданы полиции, сейчас в МВД проводят проверку по данному случаю.

Вместе с тестом в посылке были телефон и зажигалки
Вместе с тестом в посылке были телефон и зажигалки
Фото:
Чтобы тесто не налипло родители все сложили в небольшие пакеты
Чтобы тесто не налипло родители все сложили в небольшие пакеты
Фото:

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В Перми родители принесли на длительное свидание с осужденным сыном мобильный телефон, спрятанный в дрожжевом тесте. Запрещенные вещи были обнаружены сотрудниками во время досмотра посылки. «27 июля заселяясь на длительное свидание родители и брат несовершеннолетнего осужденного принесли ему посылку. Во время досмотра в пакете с дрожжевым тестом сотрудники колонии обнаружили мобильный телефон, сим-карту, зарядное устройство и две зажигалки», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. На родителей, которые принесли ребенку запрещенные вещи, был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы о случившемся переданы полиции, сейчас в МВД проводят проверку по данному случаю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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