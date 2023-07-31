31 июля 2023

Вильфанд пообещал Челябинску сухой август

Вильфанд: в августе в Челябинской области ожидается дефицит осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики сообщили о дефиците осадков в августе Фото:

В августе на территории Челябинской области ожидается дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях. Кроме того, суше обычного будет в Башкортостане, Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, на севере Красноярского края и Якутии», — цитирует слова климатолога ТАСС.

Ранее челябинские синоптики сообщали о жаркой и сухой погоде, которая продержится до 19 августа. В долгосрочном прогнозе указано, что в конце лета в регионе начнется сильное похолодание и пойдут обильные дожди.

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В августе на территории Челябинской области ожидается дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях. Кроме того, суше обычного будет в Башкортостане, Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, на севере Красноярского края и Якутии», — цитирует слова климатолога ТАСС. Ранее челябинские синоптики сообщали о жаркой и сухой погоде, которая продержится до 19 августа. В долгосрочном прогнозе указано, что в конце лета в регионе начнется сильное похолодание и пойдут обильные дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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