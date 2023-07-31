Вильфанд пообещал Челябинску сухой август

В августе на территории Челябинской области ожидается дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях. Кроме того, суше обычного будет в Башкортостане, Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, на севере Красноярского края и Якутии», — цитирует слова климатолога ТАСС.
Ранее челябинские синоптики сообщали о жаркой и сухой погоде, которая продержится до 19 августа. В долгосрочном прогнозе указано, что в конце лета в регионе начнется сильное похолодание и пойдут обильные дожди.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.