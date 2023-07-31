Вильфанд пообещал Челябинску сухой август

Вильфанд: в августе в Челябинской области ожидается дефицит осадков

01 августа 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Синоптики сообщили о дефиците осадков в августе Фото: Георгий Бергал © URA.RU В августе на территории Челябинской области ожидается дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях. Кроме того, суше обычного будет в Башкортостане, Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, на севере Красноярского края и Якутии», — цитирует слова климатолога ТАСС. Ранее челябинские синоптики сообщали о жаркой и сухой погоде, которая продержится до 19 августа. В долгосрочном прогнозе указано, что в конце лета в регионе начнется сильное похолодание и пойдут обильные дожди.

В августе на территории Челябинской области ожидается дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях. Кроме того, суше обычного будет в Башкортостане, Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, на севере Красноярского края и Якутии», — цитирует слова климатолога ТАСС. Ранее челябинские синоптики сообщали о жаркой и сухой погоде, которая продержится до 19 августа. В долгосрочном прогнозе указано, что в конце лета в регионе начнется сильное похолодание и пойдут обильные дожди.