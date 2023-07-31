31 июля 2023

В Перми суд выселил из квартиры семь человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Ключи от пятикомнатной квартиры придется сдать Фото:

Суд в Перми постановил выселить из квартиры семью из семи человек. Как выяснилось, 10 лет бывший владелец жилья проживал там незаконно, регистрируя родственников. В Пермском краевом суде пояснили, что пермяк купил пятикомнатную квартиру в ипотеку, но выплатить кредит не смог. Квартиру передали банку, но мужчина из нее не выехал.

«На протяжении более 10 лет бывший собственник продолжал незаконно проживать в квартире. Более того, зная, что жилое помещение ему уже не принадлежит, он осуществлял регистрацию своих родственников в данной квартире. Таким образом, в пяти комнатах было зарегистрировано 7 человек», — говорится на странице Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

Банк АО «ДОМ.РФ» в итоге решил через суд выселить пермяка и его родственников из квартиры. Свердловский районный суд Перми требование удовлетворил.

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Суд в Перми постановил выселить из квартиры семью из семи человек. Как выяснилось, 10 лет бывший владелец жилья проживал там незаконно, регистрируя родственников. В Пермском краевом суде пояснили, что пермяк купил пятикомнатную квартиру в ипотеку, но выплатить кредит не смог. Квартиру передали банку, но мужчина из нее не выехал. «На протяжении более 10 лет бывший собственник продолжал незаконно проживать в квартире. Более того, зная, что жилое помещение ему уже не принадлежит, он осуществлял регистрацию своих родственников в данной квартире. Таким образом, в пяти комнатах было зарегистрировано 7 человек», — говорится на странице Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». Банк АО «ДОМ.РФ» в итоге решил через суд выселить пермяка и его родственников из квартиры. Свердловский районный суд Перми требование удовлетворил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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