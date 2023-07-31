31 июля 2023

Бизнесмен из ХМАО устроил пикет у молокозавода из-за долгов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство молокозавода в Урае задолжало подрядчику 70 тысяч за ремонт коровника Фото:

Директор строительного предприятия «Альта-строй» из Урая (ХМАО) Георгий Дрангой устроил пикет у молокозавода «Агроника» из-за того, что агрофирма не заплатила строителям за ремонт коровника. Бизнесмен поделился c URA.RU, что таким образом хотел напомнить руководству о необходимости выполнить условия договора.

«Взяли у фирмы „Агроника“ подряд на ремонт коровников, договорились, что сельхозпредприятие заплатит в течение двадцати дней после подписания актов о выполнении работ. Бригада сменила полы, обновила систему водоснабжения. Прошло больше полутора месяцев — оплаты до сих пор нет. Решил выйти на пикет, чтобы обратить внимание общественности и директора молокозавода Светланы Косулиной на нарушение закона», — рассказал Дрангой.

«Агроника» задолжала строителям порядка 70 тысяч рублей. Дрангой направил руководству молокозавода досудебную претензию и готов подать иск в суд, чтобы получить оплату за работу.

Ранее URA.RU писало, что название фирмы «Агроника» обнаружили на коробке с иглами и контейнерами с кровью, найденными в ХМАО. Кровь, предположительно, принадлежала животным.

Пикет директора «Альта-строй» Георгия Дрангой у молокозавода «Агроника»
Пикет директора «Альта-строй» Георгия Дрангой у молокозавода «Агроника»
Фото:

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Директор строительного предприятия «Альта-строй» из Урая (ХМАО) Георгий Дрангой устроил пикет у молокозавода «Агроника» из-за того, что агрофирма не заплатила строителям за ремонт коровника. Бизнесмен поделился c URA.RU, что таким образом хотел напомнить руководству о необходимости выполнить условия договора. «Взяли у фирмы „Агроника“ подряд на ремонт коровников, договорились, что сельхозпредприятие заплатит в течение двадцати дней после подписания актов о выполнении работ. Бригада сменила полы, обновила систему водоснабжения. Прошло больше полутора месяцев — оплаты до сих пор нет. Решил выйти на пикет, чтобы обратить внимание общественности и директора молокозавода Светланы Косулиной на нарушение закона», — рассказал Дрангой. «Агроника» задолжала строителям порядка 70 тысяч рублей. Дрангой направил руководству молокозавода досудебную претензию и готов подать иск в суд, чтобы получить оплату за работу. Ранее URA.RU писало, что название фирмы «Агроника» обнаружили на коробке с иглами и контейнерами с кровью, найденными в ХМАО. Кровь, предположительно, принадлежала животным.
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