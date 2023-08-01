Во время ливня, прошедшего в Челябинске вечером 1 августа, спасатели выезжали на вызов в один из магазинов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), магазин затопило, и сотрудница не смогла выбраться.
«На место прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения и сотрудники пожарной охраны. Пожарные откачали воду из полуподвала, а спасатели вскрыли дверь в магазин при помощи специального инструмента и эвакуировали женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.
Там отметили, что для того, чтобы попасть внутрь и спасти женщину спасателям пришлось использовать гидрокостюм. Заведение, расположенное в цокольном этаже, почти полностью залило дождем. Сотрудница не пострадала. От медицинской помощи она отказалась.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.