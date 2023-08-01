01 августа 2023

Спасатели вытащили челябинку из затопленного ливнем магазина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
Магазин в цокольном этаже залило дождем Фото:

Во время ливня, прошедшего в Челябинске вечером 1 августа, спасатели выезжали на вызов в один из магазинов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), магазин затопило, и сотрудница не смогла выбраться.

«На место прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения и сотрудники пожарной охраны. Пожарные откачали воду из полуподвала, а спасатели вскрыли дверь в магазин при помощи специального инструмента и эвакуировали женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что для того, чтобы попасть внутрь и спасти женщину спасателям пришлось использовать гидрокостюм. Заведение, расположенное в цокольном этаже, почти полностью залило дождем. Сотрудница не пострадала. От медицинской помощи она отказалась.

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Во время ливня, прошедшего в Челябинске вечером 1 августа, спасатели выезжали на вызов в один из магазинов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), магазин затопило, и сотрудница не смогла выбраться. «На место прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения и сотрудники пожарной охраны. Пожарные откачали воду из полуподвала, а спасатели вскрыли дверь в магазин при помощи специального инструмента и эвакуировали женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что для того, чтобы попасть внутрь и спасти женщину спасателям пришлось использовать гидрокостюм. Заведение, расположенное в цокольном этаже, почти полностью залило дождем. Сотрудница не пострадала. От медицинской помощи она отказалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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