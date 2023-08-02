Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

В Пермском крае 2 августа на трассе Кукуштан — Чайковский грузовик смял легковой автомобиль. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение краевой Госавтоинспекции.
По данным полиции, водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате аварии, кузов легковушки буквально раздавило.
Ранее прокуратура Большесосновского муниципального округа (Пермский край) организовала проверку из-за ДТП, в котором 16 июля погибли пять человек. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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