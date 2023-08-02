02 августа 2023

Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

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В аварии на трассе в Пермском крае погибли два человека Фото:

В Пермском крае 2 августа на трассе Кукуштан — Чайковский грузовик смял легковой автомобиль. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение краевой Госавтоинспекции.

По данным полиции, водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате аварии, кузов легковушки буквально раздавило.

Ранее прокуратура Большесосновского муниципального округа (Пермский край) организовала проверку из-за ДТП, в котором 16 июля погибли пять человек. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

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В Пермском крае 2 августа на трассе Кукуштан — Чайковский грузовик смял легковой автомобиль. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. «Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение краевой Госавтоинспекции. По данным полиции, водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате аварии, кузов легковушки буквально раздавило. Ранее прокуратура Большесосновского муниципального округа (Пермский край) организовала проверку из-за ДТП, в котором 16 июля погибли пять человек. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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