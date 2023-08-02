В свердловском городе мужчина зарезал спутницу собутыльника и продолжил застолье

03 августа 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Кировграде мужчина зарезал женщину своего собутыльника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кировграде (Свердловская область) местный житель из-за ссоры зарезал женщину своего собутыльника. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК. «В ночь на 26 июля 2023 года обвиняемый, находясь у себя в жилом доме, в ходе конфликта из личной неприязни нанес удар ножом другой местной жительнице, 1985 года рождения. Женщина пришла к обвиняемому в гости со своим сожителем, чтобы вместе употребить спиртное. В результате причиненного ножевого ранения женщина впоследствии скончалась. После происшествия двое мужчин продолжили выпивать», — сказано в сообщении. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий. За совершение этого преступления мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый зарезал женщину пока третий участник застолья спал. «Они все вместе стали употреблять спиртное. Через некоторое время сожитель женщины уснул, а между подозреваемым и женщиной произошла ссора. В процессе конфликта фигурант причинил своей жертве роковое ранение ножом», — отметил полковник Горелых. О происшествии сразу не сообщили в полицию, более того, оба мужчины продолжили выпивать, а пострадавшая погибла из-за серьезных ран. Виновный отрицал свою причастность, но сыщикам уголовного розыска удалось восстановить обстоятельства произошедшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кировграде (Свердловская область) местный житель из-за ссоры зарезал женщину своего собутыльника. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК. «В ночь на 26 июля 2023 года обвиняемый, находясь у себя в жилом доме, в ходе конфликта из личной неприязни нанес удар ножом другой местной жительнице, 1985 года рождения. Женщина пришла к обвиняемому в гости со своим сожителем, чтобы вместе употребить спиртное. В результате причиненного ножевого ранения женщина впоследствии скончалась. После происшествия двое мужчин продолжили выпивать», — сказано в сообщении. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий. За совершение этого преступления мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый зарезал женщину пока третий участник застолья спал. «Они все вместе стали употреблять спиртное. Через некоторое время сожитель женщины уснул, а между подозреваемым и женщиной произошла ссора. В процессе конфликта фигурант причинил своей жертве роковое ранение ножом», — отметил полковник Горелых. О происшествии сразу не сообщили в полицию, более того, оба мужчины продолжили выпивать, а пострадавшая погибла из-за серьезных ран. Виновный отрицал свою причастность, но сыщикам уголовного розыска удалось восстановить обстоятельства произошедшего.