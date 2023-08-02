В ХМАО на нефтяном месторождении продают цех по ремонту добывающего оборудования

В ХМАО на Самотлорском месторождении около Нижневартовска продают цех по ремонту кабеля и погружных электродвигателей, которые используются при добыче нефти, за шесть миллионов рублей. Организатор торгов сообщил агентству, что производственный объект принадлежал обанкротившемуся Управлению технологического транспорта.
«Объявлен аукцион по продаже цеха по ремонту погружных электрических двигателей и кабеля, стартовая цена лота — 6 097 685,40 рублей. Объект расположен на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе и раньше принадлежал Нижневартовскому УТТ-3», — пояснил продавец.
Вместе со зданием цеха продается теплый гараж площадью порядка 200 квадратных метров. Заявки от покупателей организаторы аукциона принимают до 11 сентября.
Ранее URA.RU писало, что дочка «Газпрома» выставила на торги цех по производству кирпича в Югорске (ХМАО). Продавец просит за производственный объект полмиллиарда рублей.
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