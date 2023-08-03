Территории пляжей «Изумруд» (Шершневское водохранилище) и «Новороссийский» (Смолино) в Челябинске частично разрушил сильный ливень. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе мэрии.
«Сильным ливнем, который обрушился на Челябинск 1 августа, частично повреждены территории муниципальных пляжей. Из-за непогоды пострадали „Изумруд“ на Шершневском водохранилище и „Новороссийский“ на озере Смолино», — уточнили в мэрии.
Администрация города занята восстановлением пляжей. Там обещают не закрывать места купания на время ремонта.
«Приносим извинения за неудобства. В ближайшее время пляжи будут восстановлены», — заключили в мэрии.
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