Шторм в Челябинске частично разрушил территории пляжей. Фото

03 августа 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Во время восстановления пляжи будут работать в прежнем режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Территории пляжей «Изумруд» (Шершневское водохранилище) и «Новороссийский» (Смолино) в Челябинске частично разрушил сильный ливень. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Сильным ливнем, который обрушился на Челябинск 1 августа, частично повреждены территории муниципальных пляжей. Из-за непогоды пострадали „Изумруд“ на Шершневском водохранилище и „Новороссийский“ на озере Смолино», — уточнили в мэрии. Администрация города занята восстановлением пляжей. Там обещают не закрывать места купания на время ремонта. «Приносим извинения за неудобства. В ближайшее время пляжи будут восстановлены», — заключили в мэрии. Сильный ливень 1 августа повредил пляжи «Изумруд» и «Новороссийский» фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Территории пляжей «Изумруд» (Шершневское водохранилище) и «Новороссийский» (Смолино) в Челябинске частично разрушил сильный ливень. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Сильным ливнем, который обрушился на Челябинск 1 августа, частично повреждены территории муниципальных пляжей. Из-за непогоды пострадали „Изумруд“ на Шершневском водохранилище и „Новороссийский“ на озере Смолино», — уточнили в мэрии. Администрация города занята восстановлением пляжей. Там обещают не закрывать места купания на время ремонта. «Приносим извинения за неудобства. В ближайшее время пляжи будут восстановлены», — заключили в мэрии.