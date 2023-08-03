Шторм в Челябинске частично разрушил территории пляжей. Фото

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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , берег, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, природа, вода, пляж белый парус
Во время восстановления пляжи будут работать в прежнем режиме Фото:

Территории пляжей «Изумруд» (Шершневское водохранилище) и «Новороссийский» (Смолино) в Челябинске частично разрушил сильный ливень. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сильным ливнем, который обрушился на Челябинск 1 августа, частично повреждены территории муниципальных пляжей. Из-за непогоды пострадали „Изумруд“ на Шершневском водохранилище и „Новороссийский“ на озере Смолино», — уточнили в мэрии.

Администрация города занята восстановлением пляжей. Там обещают не закрывать места купания на время ремонта.

«Приносим извинения за неудобства. В ближайшее время пляжи будут восстановлены», — заключили в мэрии.

Сильный ливень 1 августа повредил пляжи «Изумруд» и «Новороссийский»
Сильный ливень 1 августа повредил пляжи «Изумруд» и «Новороссийский»

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Территории пляжей «Изумруд» (Шершневское водохранилище) и «Новороссийский» (Смолино) в Челябинске частично разрушил сильный ливень. Об этом URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Сильным ливнем, который обрушился на Челябинск 1 августа, частично повреждены территории муниципальных пляжей. Из-за непогоды пострадали „Изумруд“ на Шершневском водохранилище и „Новороссийский“ на озере Смолино», — уточнили в мэрии. Администрация города занята восстановлением пляжей. Там обещают не закрывать места купания на время ремонта. «Приносим извинения за неудобства. В ближайшее время пляжи будут восстановлены», — заключили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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