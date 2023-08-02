02 августа 2023

Подростка, который отравился метанолом в ХМАО, похоронят в Таджикистане

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , спецтранспорт, скорая медицинская помощь
Инцидент прокомментировал глава таджикской диаспоры Фото:

Похороны 16-летнего юноши, отравившегося метанолом пройдут в Таджикистане. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава таджикской диаспоры в Нижневартовске Ориф Бобоев.

«Никакой информации по делу пока не могу дать, непонятно еще что он там выпил. Тело мы уже отправили в Таджикистан. Хороший был парень, 17 лет, взрослый уже. Приехал на время каникул к братьям», — сообщил Бобоев агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет по ХМАО проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Также силовики выяснят, на законных ли основаниях мигранты трудятся на базе ООО «УралМетРесурс».

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Похороны 16-летнего юноши, отравившегося метанолом пройдут в Таджикистане. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава таджикской диаспоры в Нижневартовске Ориф Бобоев. «Никакой информации по делу пока не могу дать, непонятно еще что он там выпил. Тело мы уже отправили в Таджикистан. Хороший был парень, 17 лет, взрослый уже. Приехал на время каникул к братьям», — сообщил Бобоев агентству. Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет по ХМАО проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Также силовики выяснят, на законных ли основаниях мигранты трудятся на базе ООО «УралМетРесурс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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