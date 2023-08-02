Подростка, который отравился метанолом в ХМАО, похоронят в Таджикистане

03 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Инцидент прокомментировал глава таджикской диаспоры Фото: Георгий Бергал © URA.RU Похороны 16-летнего юноши, отравившегося метанолом пройдут в Таджикистане. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава таджикской диаспоры в Нижневартовске Ориф Бобоев. «Никакой информации по делу пока не могу дать, непонятно еще что он там выпил. Тело мы уже отправили в Таджикистан. Хороший был парень, 17 лет, взрослый уже. Приехал на время каникул к братьям», — сообщил Бобоев агентству. Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет по ХМАО проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Также силовики выяснят, на законных ли основаниях мигранты трудятся на базе ООО «УралМетРесурс».

Похороны 16-летнего юноши, отравившегося метанолом пройдут в Таджикистане. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава таджикской диаспоры в Нижневартовске Ориф Бобоев. «Никакой информации по делу пока не могу дать, непонятно еще что он там выпил. Тело мы уже отправили в Таджикистан. Хороший был парень, 17 лет, взрослый уже. Приехал на время каникул к братьям», — сообщил Бобоев агентству. Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет по ХМАО проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Также силовики выяснят, на законных ли основаниях мигранты трудятся на базе ООО «УралМетРесурс».