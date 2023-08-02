Подростка, который отравился метанолом в ХМАО, похоронят в Таджикистане

Инцидент прокомментировал глава таджикской диаспоры
Похороны 16-летнего юноши, отравившегося метанолом пройдут в Таджикистане. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава таджикской диаспоры в Нижневартовске Ориф Бобоев.
«Никакой информации по делу пока не могу дать, непонятно еще что он там выпил. Тело мы уже отправили в Таджикистан. Хороший был парень, 17 лет, взрослый уже. Приехал на время каникул к братьям», — сообщил Бобоев агентству.
Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет по ХМАО проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Также силовики выяснят, на законных ли основаниях мигранты трудятся на базе ООО «УралМетРесурс».
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