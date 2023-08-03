Рестораны Челябинска запустили спецменю к фестивалю «Тайгастро». Фото

04 августа 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Сеты из трех блюд и напитка обходятся посетителям в 1,5 — 2 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рестораны «Камчатка» и «Популист» в Челябинске представили курс блюд к сибирскому гастрономическому фестивалю «Тайгастро». Подавать сеты из трех позиций будут до 20 августа. «Использовать при создании блюд можно таежные продукты — дичь, локальную рыбу, лесные ягоды и грибы, травы и дикоросы или же фермерские. Рестораны-участники представляют дегустационные сеты из трех блюд и напитка по единой цене», — говорится на официальном сайте «Тайгастро». В «Камчатке» представили паштет из печени оленя с желе черной смородины и кедровыми орешками, а также перепелку в медово-горчичном соусе с запеченной морковью и сметанным соусом. На десерт подают панна-котту из крыжовника и сезонных ягод. Среди напитков на выбор предлагают авторские водку, мартини и лимонад. За курс блюд просят две тысячи рублей. В сете «Популиста» как закуска выступили волованы с тартаром из оленины, сушеной клюквой и миндалем. В виде основного блюда — стейк из молодой капусты с муссом рассольного сыра. На десерт подают черемуховый тарт с творожным кремом, белым шоколадом и желе из ягод. Напиток можно выбрать из «провинциального» чая, уральского лимонада и свекольного фреша. Курс здесь стоит немного дешевле — полторы тысячи рублей. Попробовать сеты в обоих заведениях можно до 20 августа включительно. В сетах представят стартер, основное блюдо и десерт Фото: ресторан «Камчатка» на сайте фестиваля «Тайгастро» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рестораны «Камчатка» и «Популист» в Челябинске представили курс блюд к сибирскому гастрономическому фестивалю «Тайгастро». Подавать сеты из трех позиций будут до 20 августа. «Использовать при создании блюд можно таежные продукты — дичь, локальную рыбу, лесные ягоды и грибы, травы и дикоросы или же фермерские. Рестораны-участники представляют дегустационные сеты из трех блюд и напитка по единой цене», — говорится на официальном сайте «Тайгастро». В «Камчатке» представили паштет из печени оленя с желе черной смородины и кедровыми орешками, а также перепелку в медово-горчичном соусе с запеченной морковью и сметанным соусом. На десерт подают панна-котту из крыжовника и сезонных ягод. Среди напитков на выбор предлагают авторские водку, мартини и лимонад. За курс блюд просят две тысячи рублей. В сете «Популиста» как закуска выступили волованы с тартаром из оленины, сушеной клюквой и миндалем. В виде основного блюда — стейк из молодой капусты с муссом рассольного сыра. На десерт подают черемуховый тарт с творожным кремом, белым шоколадом и желе из ягод. Напиток можно выбрать из «провинциального» чая, уральского лимонада и свекольного фреша. Курс здесь стоит немного дешевле — полторы тысячи рублей. Попробовать сеты в обоих заведениях можно до 20 августа включительно.