03 августа 2023

Рестораны Челябинска запустили спецменю к фестивалю «Тайгастро». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Винный бар Невинные люди. Екатеринбург, блюдо, ресторан, еда, подача
Сеты из трех блюд и напитка обходятся посетителям в 1,5 — 2 тысячи рублей Фото:

Рестораны «Камчатка» и «Популист» в Челябинске представили курс блюд к сибирскому гастрономическому фестивалю «Тайгастро». Подавать сеты из трех позиций будут до 20 августа.

«Использовать при создании блюд можно таежные продукты — дичь, локальную рыбу, лесные ягоды и грибы, травы и дикоросы или же фермерские. Рестораны-участники представляют дегустационные сеты из трех блюд и напитка по единой цене», — говорится на официальном сайте «Тайгастро».

В «Камчатке» представили паштет из печени оленя с желе черной смородины и кедровыми орешками, а также перепелку в медово-горчичном соусе с запеченной морковью и сметанным соусом. На десерт подают панна-котту из крыжовника и сезонных ягод. Среди напитков на выбор предлагают авторские водку, мартини и лимонад. За курс блюд просят две тысячи рублей.

В сете «Популиста» как закуска выступили волованы с тартаром из оленины, сушеной клюквой и миндалем. В виде основного блюда — стейк из молодой капусты с муссом рассольного сыра. На десерт подают черемуховый тарт с творожным кремом, белым шоколадом и желе из ягод. Напиток можно выбрать из «провинциального» чая, уральского лимонада и свекольного фреша. Курс здесь стоит немного дешевле — полторы тысячи рублей. Попробовать сеты в обоих заведениях можно до 20 августа включительно.

В сетах представят стартер, основное блюдо и десерт
В сетах представят стартер, основное блюдо и десерт
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Рестораны «Камчатка» и «Популист» в Челябинске представили курс блюд к сибирскому гастрономическому фестивалю «Тайгастро». Подавать сеты из трех позиций будут до 20 августа. «Использовать при создании блюд можно таежные продукты — дичь, локальную рыбу, лесные ягоды и грибы, травы и дикоросы или же фермерские. Рестораны-участники представляют дегустационные сеты из трех блюд и напитка по единой цене», — говорится на официальном сайте «Тайгастро». В «Камчатке» представили паштет из печени оленя с желе черной смородины и кедровыми орешками, а также перепелку в медово-горчичном соусе с запеченной морковью и сметанным соусом. На десерт подают панна-котту из крыжовника и сезонных ягод. Среди напитков на выбор предлагают авторские водку, мартини и лимонад. За курс блюд просят две тысячи рублей. В сете «Популиста» как закуска выступили волованы с тартаром из оленины, сушеной клюквой и миндалем. В виде основного блюда — стейк из молодой капусты с муссом рассольного сыра. На десерт подают черемуховый тарт с творожным кремом, белым шоколадом и желе из ягод. Напиток можно выбрать из «провинциального» чая, уральского лимонада и свекольного фреша. Курс здесь стоит немного дешевле — полторы тысячи рублей. Попробовать сеты в обоих заведениях можно до 20 августа включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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