В Тюмени резко поднялся интерес к ипотеке

ДОМ.РФ отмечает увеличение спроса на ипотеку в Тюмени на 10%

04 августа 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

В 2023 году ДОМ.РФ в Тюмени выдал ипотечных займов на три миллиарда рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Аналитики банка ДОМ.РФ отмечают рост интереса к ипотечным продуктам в Тюменской области на 10%. Объем выданных кредитов на приобретение жилья в регионе вырос до трех миллиардов рублей, сообщила пресс-служба финансовой структуры. «С начала года общий объем выданных кредитов увеличился на треть. В числе лидеров по объемам кредитования — Москва и область, Краснодарский край, Свердловская, Самарская и Тюменская области», — рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ. Эксперты федерального агентства «Этажи» пояснили, что по спросу в Тюмени сейчас лидирует вторичное жилье — его доля в общем количестве составляет более 40%. Почти 36% досталось первичному жилью, загородная недвижимость интересует 23,7% клиентов. Однако до конца года интерес тюменцев к недвижимости может упасть во всех сегментах, сообщают аналитики. «В России начался цикл повышения ставок, сейчас сложно делать прогнозы», — отметил руководитель «Этажей» Ильдар Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, что ситуация на рынке недвижимости привела к резкому сокращению торга при продаже вторичного жилья. По словам риелторов, это связано с ростом интереса тюменцев к квартирам с готовым ремонтом.

Аналитики банка ДОМ.РФ отмечают рост интереса к ипотечным продуктам в Тюменской области на 10%. Объем выданных кредитов на приобретение жилья в регионе вырос до трех миллиардов рублей, сообщила пресс-служба финансовой структуры. «С начала года общий объем выданных кредитов увеличился на треть. В числе лидеров по объемам кредитования — Москва и область, Краснодарский край, Свердловская, Самарская и Тюменская области», — рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ. Эксперты федерального агентства «Этажи» пояснили, что по спросу в Тюмени сейчас лидирует вторичное жилье — его доля в общем количестве составляет более 40%. Почти 36% досталось первичному жилью, загородная недвижимость интересует 23,7% клиентов. Однако до конца года интерес тюменцев к недвижимости может упасть во всех сегментах, сообщают аналитики. «В России начался цикл повышения ставок, сейчас сложно делать прогнозы», — отметил руководитель «Этажей» Ильдар Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, что ситуация на рынке недвижимости привела к резкому сокращению торга при продаже вторичного жилья. По словам риелторов, это связано с ростом интереса тюменцев к квартирам с готовым ремонтом.